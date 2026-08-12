Ecuador enfrenta 12 incendios forestales activos este 12 de agosto de 2026

Las condiciones meteorológicas mantienen la alerta por incendios forestales en Ecuador durante este miércoles 12 de agosto de 2026. Las altas temperaturas, la baja humedad y las ráfagas de viento previstas para estos días pueden favorecer la propagación del fuego y dificultar las tareas de los equipos de emergencia.

¿Cuántos incendios forestales activos hay en Ecuador?

La Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos (SNGR), a través de la Sala Nacional de Monitoreo, reportó 12 incendios forestales activos y cuatro controlados en diferentes provincias del país, con corte a las 10:00 de este miércoles 12 de agosto.

La SNGR mantiene vigilancia permanente sobre el comportamiento del fuego, las condiciones meteorológicas y las capacidades operativas desplegadas en territorio.

La Advertencia Meteorológica N.° 59 permanece vigente hasta el 15 de agosto. El documento prevé altas temperaturas, baja humedad y ráfagas de viento, factores que pueden facilitar la propagación de los incendios.

¿Qué incendios forestales requieren mayor atención?

La SNGR concentra la atención prioritaria en Quito y Cotacachi.

En Quito, el Cuerpo de Bomberos del Distrito Metropolitano trabaja con personal especializado y recursos terrestres, en coordinación con la SNGR. Para este miércoles existe una ventana operacional favorable para el uso de medios aéreos, siempre que las condiciones meteorológicas y la seguridad operacional permitan su empleo.

En Cotacachi, el incendio se concentra en el sector Quiroga. El Cuerpo de Bomberos lidera el combate junto con el Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica, guardaparques del Parque Nacional Cotacachi Cayapas, el GAD Cantonal y comuneros de distintos sectores.

La evaluación preliminar señala que el incendio en Cotacachi afecta más de 500 hectáreas. La cifra todavía requiere evaluación técnica.

¿Qué ocurre con los incendios de Quito?

En el norte de Quito, los incendios forestales afectan los sectores de Rayocucho, en Calacalí, y Tanlahua, en San Antonio de Pichincha.

Bomberos Quito mantiene un operativo para controlar el fuego y evitar su avance. Las ráfagas de viento, la topografía y la vegetación complican el acceso y las labores de extinción.

A las 06:00 del miércoles, Bomberos registró ráfagas de aproximadamente 55 kilómetros por hora.

Hacia el frente de Casitagua no existe una línea de propagación. Allí los equipos realizan tareas de extinción y contención para evitar nuevos focos. En el lado norte, donde existe una columna de humo, sí existe una línea de propagación. En ese punto trabajan 150 bomberos y 50 personas de apoyo.

La evaluación preliminar de Bomberos calcula unas 200 hectáreas afectadas entre Rayocucho y Tanlahua, aunque la institución todavía debe validar ese dato.

¿Cuántas personas participan en la respuesta?

La SNGR activó la BRIF Ambato, una brigada especializada que se incorporó al combate y la liquidación de los incendios.

En territorio existen 232 personas, 22 vehículos y 443 kits y raciones alimenticias para la atención de las emergencias. Estos recursos corresponden a comunidades, cuerpos de bomberos, Ministerio del Ambiente, gobiernos locales y otras instituciones.

En Quito, Bomberos mantiene además el uso de drones, cámaras térmicas y un centro de mando operativo móvil para localizar puntos calientes y vigilar posibles reinicios.

¿Qué condiciones complican el combate?

El viento constituye uno de los principales factores de riesgo. La topografía también limita el ingreso de vehículos hacia las zonas afectadas.

En Rayocucho y Tanlahua, los vehículos pesados no pueden subir por algunos puntos. Bomberos utiliza vehículos utilitarios pequeños y logró habilitar una vía para el ingreso de un par de camiones.

El personal debe caminar cerca de una hora para llegar hasta la línea de fuego y distribuirse en los puntos de trabajo.

La SNGR mantiene el monitoreo de estas condiciones y prioriza la seguridad del personal desplegado. Además, pide evitar quemas agrícolas, de maleza o desechos, así como cualquier actividad que pueda generar una fuente de ignición.

Incendios forestales en Ecuador; preguntas frecuentes