Bomberos de Quito atienden segundo incendio forestal este martes 11 de agosto

El Cuerpo de Bomberos de Quito atienden un segundo incendio forestal la noche de este martes 11 de agosto de 2026. El primer incendio reportadpo es en Calacalí y, según el último reporte, ha destruido cerca de 100 hectáreas.

El segundo incendio forestal que atienden los bomberos de Quito este martes 11 de agosto en Tanhuala, cerca de la Mitad del Mundo

A las 18:21 de este martes, el Cuerpo de Bomberos de Quito reportó que se registra un incendio forestal en el sector de Tanlahua, parroquia San Antonio, cerca de la Mitad del Mundo.

Los Bomberos de Quito informaron que se encuentran en el lugar realizando labores de control del fuego. tienen el apoyo de cerca de 25 efectivos y seis vehículos contraincendios.

Además, con drones se mantiene un monitoreo termográfico permanente para identificar puntos calientes.

“Los equipos permanecerán activados ininterrumpidamente durante toda la noche y madrugada hasta lograr la contención del fuego”, indicó el Cuerpo de Bomberos de Quito.

📍 #Comunicado | Frente a los incendios forestales que se registran en Rayocucho y Tanlahua informamos.#BomberosQuito#JuntosContraElFuego pic.twitter.com/L5iH3QD3gZ — Bomberos Quito (@BomberosQuito) August 12, 2026

Afectaciones del incendio en Calacalí

Según el reporte oficial entregado por el alcalde, la emergencia iniciada en Calacalí avanzó hacia la zona de Catzuquí de Velasco y registra una afectación estimada de 100 hectáreas.

Sobre la magnitud del evento, el alcalde de Quito, Pabel Muñoz, calificó el saldo ambiental como una tragedia para el patrimonio natural del Distrito Metropolitano.

Labores del Cuerpo de Bomberos de Quito

Despliegue operativo y labores en la línea de fuego

Frente a la propagación de este incendio forestal en Quito, los equipos de socorro instalaron un Puesto de Mando Unificado (PMO) y desplegaron cerca de 11 brigadas, 19 vehículos especializados y aproximadamente 70 bomberos.

El personal de emergencia trabaja intensamente en zonas de difícil acceso para contener las llamas, logrando ingresar a la línea de fuego en las partes altas de la montaña.

El alcalde explicó que los fuertes vientos registrados en el sector han complicado las tareas de control de las brigadas.

Si bien las llamas no se han extendido hacia zonas pobladas, las autoridades y los equipos de emergencia continúan trabajando en el sector con la expectativa de reducir la intensidad del fuego y contenerlo totalmente en las próximas horas.

Municipio de Quito advierte con sanciones por incendios

El Municipio recordó a la población que las multas por provocar este tipo de flagelos pueden llegar hasta los 36 000 dólares, asegurando que se aplicarán para proteger la vida y la naturaleza.

Debido al deterioro en la calidad del aire provocado por la columna de humo, se recomendó a los moradores de las zonas aledañas utilizar mascarilla y mantenerse atentos a las variaciones del viento.

El alcalde de la capital, Pabel Muñoz, señaló de forma enfática: “seremos extremadamente duros contra quienes generen este tipo de incendios”, en referencia a la emergencia iniciada el 10 de agosto en la parroquia de Calacalí, al norte de la ciudad.