Municipio sancionará con severidad un incendio forestal en Quito

Este martes 11 de agosto de 2026, las autoridades municipales advirtieron sobre la aplicación de sanciones severas contra quienes provoquen un incendio forestal en Quito mediante quemas de basura o prácticas agrícolas.

El alcalde de la capital, Pabel Muñoz, señaló de forma enfática: “seremos extremadamente duros contra quienes generen este tipo de incendios”, en referencia a la emergencia iniciada el 10 de agosto en la parroquia de Calacalí, al norte de la ciudad.

Avance y afectación del incendio forestal en Quito

Según el reporte oficial entregado por el alcalde, la emergencia iniciada en Calacalí avanzó hacia la zona de Catzuquí de Velasco y registra una afectación estimada de 100 hectáreas.

Sobre la magnitud del evento, la autoridad municipal calificó el saldo ambiental como una tragedia para el patrimonio natural del Distrito Metropolitano.

Despliegue operativo y labores en la línea de fuego

Frente a la propagación de este incendio forestal en Quito, los equipos de socorro instalaron un Puesto de Mando Unificado (PMO) y desplegaron cerca de 11 brigadas, 19 vehículos especializados y aproximadamente 70 bomberos.

El personal de emergencia trabaja intensamente en zonas de difícil acceso para contener las llamas, logrando ingresar a la línea de fuego en las partes altas de la montaña.

Dificultades por vientos y contención del fuego

El alcalde explicó que los fuertes vientos registrados en el sector han complicado las tareas de control de las brigadas.

Si bien las llamas no se han extendido hacia zonas pobladas, las autoridades y los equipos de emergencia continúan trabajando en el sector con la expectativa de reducir la intensidad del fuego y contenerlo totalmente en las próximas horas.

Sanciones económicas y medidas preventivas por el humo

El Municipio recordó a la población que las multas por provocar este tipo de flagelos pueden llegar hasta los 36 000 dólares, asegurando que se aplicarán para proteger la vida y la naturaleza.

Debido al deterioro en la calidad del aire provocado por la columna de humo, se recomendó a los moradores de las zonas aledañas utilizar mascarilla y mantenerse atentos a las variaciones del viento.

Preguntas frecuentes sobre el incendio forestal en Quito

❓ ¿Dónde se localiza el incendio forestal en Quito reportado este 10 de agosto?

En la parroquia de Calacalí, extendiéndose hacia Catzuquí de Velasco.

Las cuadrillas de emergencia se desplegaron en la zona norte del Distrito Metropolitano para intentar frenar el avance de las llamas hacia las partes altas de la montaña.

❓ ¿Cuántas hectáreas ha consumido este incendio forestal en Quito?

Aproximadamente 100 hectáreas de vegetación.

El balance entregado por el alcalde de la ciudad califica como una tragedia la pérdida de superficie vegetal producida por la emergencia.

❓ ¿De cuánto es la multa por provocar un incendio forestal en Quito?

Las sanciones económicas pueden alcanzar los USD 36.000.

El Municipio de Quito advirtió que aplicará con dureza las penalizaciones contra los ciudadanos que inicien quemas agrícolas o de basura que deriven en incendios.

❓ ¿Qué recursos se desplegaron para apagar el incendio forestal en Quito?

11 brigadas, 19 vehículos especializados, un Puesto de Mando Unificado y unos 70 bomberos.

Los efectivos de socorro laboran en terrenos de difícil acceso y lidian con fuertes vientos que complican las maniobras de sofocación.

❓ ¿Qué medidas de salud se recomiendan ante el incendio forestal en Quito?

Utilizar mascarilla y vigilar el comportamiento del viento.

La presencia de humo ha provocado el deterioro de la calidad del aire en los sectores aledaños a la zona del flagelo.

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