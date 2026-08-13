Ecuador mantiene ocho incendios forestales activos este 13 de agosto de 2026

Las altas temperaturas, la baja humedad y las ráfagas de viento mantienen el riesgo de propagación de incendios forestales en Ecuador. La Advertencia Meteorológica N.° 59 permanece vigente hasta el 15 de agosto y coloca a varias zonas del país bajo condiciones favorables para el avance del fuego. En este escenario, el reporte nacional con corte a las 08:00 de este jueves 13 de agosto de 2026 muestra la situación de las emergencias y los sectores que concentran la atención de los equipos.

¿Dónde están los incendios forestales activos en Ecuador?

Ecuador registra ocho incendios forestales activos y cuatro controlados, según el reporte de incendios activos y controlados de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos (SNGR), con corte a las 08:00 del 13 de agosto de 2026. Los focos activos se distribuyen entre Pichincha, Imbabura y Carchi.

Imbabura concentra cuatro incendios activos. Los sectores corresponden a San Rafael, en Otavalo; Guanibuela, en Cahuasquí; los páramos de la toma de agua de Iltaquí, en Cotacachi; y Piñán, Toctení y Culaga, en Imantag.

Pichincha registra dos incendios activos. Ambos se localizan en Quito: uno en Sigsipamba, parroquia Pifo, y otro en Tanlahua y Pululahua, en San Antonio de Pichincha.

Carchi también mantiene dos incendios activos. Uno está en Espejo 1, parroquia Jijón y Caamaño, cantón Mira. El otro corresponde a El Sixal, en San Rafael, cantón Bolívar.

¿Qué ocurre con los incendios forestales en Quito?

En Pifo, el incendio de Sigsipamba comenzó el 12 de agosto. El Cuerpo de Bomberos de Quito realiza labores de sofocación en la zona.

En San Antonio de Pichincha, el incendio de Tanlahua y Pululahua comenzó el 11 de agosto. Bomberos Quito, con apoyo de EMGIRS, mantiene labores de liquidación y sofocación. FONAG también colabora en estas tareas.

El incendio de Rayocucho, en Calacalí, ya está controlado. Bomberos Quito informó que no existen líneas de propagación activas, pero mantiene personal en territorio para evitar una reactivación. El fuego afectó 250 hectáreas y los equipos realizan labores de enfriamiento, raspado, liquidación y monitoreo.

Durante la emergencia, 150 efectivos trabajaron en la zona. Actualmente, 50 permanecen en territorio para detectar posibles puntos calientes y reducir el riesgo de un nuevo foco.

¿Cuál es el incendio activo de mayor afectación reportada?

En Imbabura, el incendio de los páramos de la toma de agua de Iltaquí, dentro del Parque Nacional Cotacachi Cayapas, registra una afectación de 700 hectáreas. Bomberos de Cotacachi trabaja junto con la BRIF Ambato, guardaparques, brigadas y gobiernos locales.

Los equipos trabajan en cuatro frentes: Antenas, Iltaquí, Morochos ruta de las alpacas y San Luis de Carbonería de Imantag. Un helicóptero con sistema Bambi Bucket también presta apoyo a las tareas de sofocación.

¿Qué incendios están controlados?

El reporte nacional registra cuatro incendios controlados. Uno corresponde a Rayocucho, Catzuquí de Velasco y Tilingón, en Calacalí, Quito, con 250 hectáreas afectadas.

Los otros tres están en La Concepción, en Mira; Agua Azul, en Espíndola; y Cerro Imbabura, en San Francisco de Natabuela.

En Rayocucho, el Puesto de Mando Unificado mantiene el monitoreo del lugar. Bomberos Quito también programó una reunión de trabajo para este 13 de agosto.

Incendios forestales en Ecuador; preguntas frecuentes