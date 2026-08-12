¿Qué hacer en caso de un golpe de calor? siga estas recomendaciones

Una ola de calor ocurre cuando las temperaturas se mantienen por encima de lo normal durante varios días consecutivos. La humedad también influye en estas condiciones, ya que puede aumentar la sensación térmica.

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) emitió una Advertencia Meteorológica en la que indica que Ecuador tendrá un incremento progresivo de las temperaturas diurnas hasta el sábado 15 de agosto. Durante tres días se prevé picos de temperatura de hasta 35°C, en la Costa y Amazonía, y de hasta 27°C en la Sierra.

Estos factores eventualmente podrían desencadernar una ola de calor en Ecuador.

Cuando una persona sufre un golpe de calor

Guayaquil afronta una ola de calor alertada por el calor.

La Cruz Roja define al golpe de calor como una afección médica que se produce cuando el cuerpo no puede enfriarse adecuadamente.

Cuando el cuerpo humano regula su temperatura mediante mecanismos como la transpiración y la respiración. Sin embargo, cuando las condiciones ambientales son muy calurosas y húmedas, estos mecanismos pueden resultar insuficientes para disipar el calor. Como consecuencia, la temperatura interna del organismo puede elevarse y aumentar el riesgo de sufrir estrés térmico, explica la institución.

Una ola de calor puede afectar mayormente a la población vulnerable del Ecuador, que incluye mujeres embarazadas, bebés, niños, adultos mayores y por consiguiente a las mascotas. Según el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia este sector de la población tiene más dificultades para regular la temperatura del cuerpo.

Síntomas de un golpe de calor

La Cruz Roja menciona como signos:

Piel enrojecida, caliente y seca

Temperatura corporal mayor a 39°

Dolor de cabeza

Náuseas y confusión

Respiración y pulso débil

Toma las precauciones debidas

Tomar un vaso con agua trae grandes beneficios para el cuerpo. Foto: Freepik

La Unicef recomienda estar informados sobre los pronósticos del clima para planificar actividades al aire libre y tener las precauciones necesarias en casa. Además sugiere tener en casa un botiquín de emergencia para solventar algún caso relacionado a ola de calor. Esto debe contener el botiquín:

Sobres de sales de rehidratación oral (SRO).

Agua.

Termómetro.

Toallas o paños de refrigeración húmeda.

Ventilador o nebulizador portátil con pilas.

Otra recomendación es mantener tu hogar fresco a través de ventiladores, sistemas de enfriamiento, o abriendo las ventanas durante las noches para refrescar el ambiente y cerrándolas durante las horas más calurosas del día.

Es preferible evitar la exposición al sol, y si lo haces, usa protector solar e intenta permanecer a la sombra o utilizar sombreros y sombrillas para protegerte.

Otras recomendaciones:

Bebe agua a intervalos regulares sin esperar a tener sed.

Evitar usar exceso de ropa, y de preferencia usa ropa de algodón durante los días más calurosos, para reducir las erupciones cutáneas causadas por el calor.

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Así se puede enfrentar un golpe de calor en casa

Según cálculos del Gobierno, se consumen 500 MW diarios en aire acondicionado.

Antes de acudir a un centro de salud, existen algunas medidas que pueden ayudar a reducir la temperatura corporal ante una ola de calor. Según Unicef, lo primero es trasladar a la persona afectada a un lugar fresco, sombreado y bien ventilado.

Se puede encender un ventilador o aire acondicionado para ayudar a refrescar la zona. También se recomienda colocar toallas húmedas o compresas frías en la cabeza, el cuello, las axilas y la ingle, y renovarlas o volver a humedecerlas periódicamente para mantener el efecto de enfriamiento.

Otra opción es rociar el cuerpo con agua tibia mediante un pulverizador y, mientras se mantiene el ventilador encendido, dejar que el aire ayude a enfriar la piel.

En el caso de los adultos, también se pueden introducir las manos y los pies en recipientes con agua fría para contribuir a disminuir la temperatura corporal. Si la persona presenta síntomas graves de estrés térmico, estas medidas no sustituyen la atención médica y se debe buscar ayuda de inmediato.

Cómo actuar ante un golpe de calor con un bebé o niño

Los niños y lactantes son especialmente vulnerables ante las altas temperaturas. Por ello, Unicef recomienda prestar atención a señales como sed intensa, sudoración, calor corporal, vómitos, boca seca o pegajosa y dolor de cabeza.

Si el niño presenta fiebre alta, mareos, respiración acelerada o no responde adecuadamente, es necesario buscar atención médica de inmediato, ya que pueden ser signos de estrés térmico grave.

En los bebés mayores de seis meses se puede ofrecer agua para mantenerlos hidratados. También se recomienda vestirlos con ropa fresca y ligera y evitar prendas que retengan el calor.

Unicef aconseja no administrar medicamentos a bebés o niños que presenten signos de sobrecalentamiento sin consultar previamente con un profesional de la salud. Además, nunca se debe dejar a bebés o niños pequeños en espacios cerrados y sin ventilación, como vehículos o habitaciones con las ventanas cerradas.

Las olas de calor continuarán en Ecuador

Inamhi alerta por altas temperaturas y radiación solar.

Las olas de calor son un fenómeno meteorológico natural que ocurre cuando una masa de aire caliente queda atrapada en la atmósfera y permanece durante un período prolongado sobre una zona.

Aunque las olas de calor forman parte de los fenómenos meteorológicos naturales, el calentamiento global está creando condiciones que favorecen su aparición y prolongación con frecuencia.

En Ecuador, estas condiciones cobran especial relevancia durante jornadas en las que las temperaturas se mantienen por encima de los valores habituales, especialmente en zonas donde el calor y la humedad pueden incrementar la sensación térmica.

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