¿Por qué hace tanto calor en Ecuador esta semana?

Las altas temperaturas registradas en los últimos días están modificando el comportamiento habitual del clima en Ecuador, especialmente en la región Costa, donde agosto suele estar marcado por temperaturas más frescas. Según el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi), este cambio estaría relacionado con la presencia del fenómeno de El Niño, que actualmente se encuentra en curso.

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Agosto: ¿dónde está el frío?

Por lo general, y de acuerdo con los registros del Inamhi, agosto se caracteriza por un descenso de las temperaturas mínimas, un incremento de la humedad relativa y una mayor presencia de vientos. Estas condiciones suelen mantenerse durante los meses siguientes y pueden extenderse hasta diciembre, debido a la influencia de la corriente fría de Humboldt.

En este mes, los guayaquileños suelen cambiar la vestimenta ligera por prendas más abrigadas y aprovechar el clima fresco, que ofrece un respiro frente al intenso calor que habitualmente caracteriza a la ciudad. Pero este escenario está quedando en una ilusión: basta con mirar por la ventana para encontrarse con un intenso sol.

Temperaturas de hasta 35 °C

Advertencia meteorológica alerta por calor intenso en Ecuador. • Foto: API

Las altas temperaturas diurnas mantienen activada la Advertencia Meteorológica N°59 debido al pronóstico que da cuenta de un incremento progresivo de las temperaturas diurnas, fuertes ráfagas de viento en la zona andina y un escenario altamente propicio para la propagación de incendios forestales a escala nacional.

Las variaciones en las condiciones climáticas se mantienen desde las 10:00 del miércoles 12 de agosto de 2026, y se extenderá hasta las 17:00 del sábado 15 de agosto.

Según las previsiones del Inamhi, durante este tiempo la Costa y la Amazonía registrarán temperaturas de hasta 35 °C, mientras que en la Sierra las máximas llegarán a 27 °C.

Además, para este miércoles 12 de agosto, el índice de radiación Ultravioleta pasará de muy alto a extremadamente alto. En Pichincha e Imbabura alcanzará un nivel de 12, el máximo previsto; Carchi, Cotopaxi y Loja llegarán a 11.

En la Costa y Galápagos, la radiación se ubicará entre 8 y 10. Por lo que se recomienda evitar la exposición directa al sol entre las 10:00 y las 15:00.

Los días con mayor temperatura están previstos para el jueves 13 de agosto y el viernes 14 de agosto.

El Niño en camino

Imagen referencial de las inundaciones registradas en Milagro el 24 de febrero de 2026. • Foto: API

En una entrevista previa con EL COMERCIO, Vladimir Arreaga, director de Pronósticos y Alertas del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi), explicó que las altas temperaturas registradas estos días están relacionadas con la presencia del fenómeno de El Niño.

Según el especialista, este fenómeno provoca un calentamiento de las aguas frente a las costas de Ecuador, cuya energía se transfiere a la atmósfera y favorece temperaturas por encima del promedio, especialmente en la región Litoral.

El experto afirma que El Fenómeno de El Niño ya es un hecho, porque ya se está desarrollando. Y las temperaturas podrían ser mucho más altas en los próximos meses.

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El antecedente más cercano de temperaturas altas por El Niño ocurrió entre 2023 y 2024. En febrero de 2023, Guayaquil tuvo 33,8 grados; en marzo, Portoviejo alcanzó los 34,6 grados y Guayaquil, los 33,2. Las temperaturas de este año superan ese registro en varios de esos puntos, según los datos del Inamhi.

Calor en Ecuador en agosto; preguntas frecuentes

¿Por qué Ecuador está registrando temperaturas más altas de lo habitual en agosto?

El principal factor es la presencia del fenómeno de El Niño, que está calentando las aguas frente a las costas de Ecuador y elevando las temperaturas, especialmente en el Litoral.

Agosto suele caracterizarse por temperaturas más frescas, mayor humedad y presencia de vientos debido, entre otros factores, a la influencia de la corriente fría de Humboldt. Sin embargo, este año ese comportamiento está cambiando por las condiciones asociadas a El Niño.

¿Hasta cuánto subirán las temperaturas en Ecuador durante estos días?

La Costa y la Amazonía podrían alcanzar temperaturas de hasta 35 °C, mientras que en la Sierra las máximas llegarían a 27 °C.

El período de condiciones climáticas variables está previsto entre las 10:00 del miércoles 12 y las 17:00 del sábado 15 de agosto de 2026. Los días más calurosos serían el jueves 13 y viernes 14 de agosto.

¿Qué nivel de radiación ultravioleta tendrá Ecuador durante esta semana?

La radiación UV será de muy alta a extremadamente alta. Pichincha e Imbabura llegarán a un índice de 12, mientras que Carchi, Cotopaxi y Loja alcanzarán 11.

En la Costa y Galápagos, los niveles de radiación se ubicarán entre 8 y 10. El Inamhi recomienda evitar la exposición directa al sol entre las 10:00 y las 15:00, cuando la radiación representa un mayor riesgo.

¿Cómo influye El Niño en las altas temperaturas que registra Ecuador?

El Niño calienta las aguas frente a la costa ecuatoriana y esa energía se transfiere a la atmósfera, favoreciendo temperaturas superiores al promedio.

Vladimir Arreaga, director de Pronósticos y Alertas del Inamhi, explicó que el fenómeno ya está desarrollándose y que sus efectos podrían intensificarse durante los próximos meses, provocando temperaturas aún más elevadas.

¿Las temperaturas actuales de Ecuador ya superan registros de años anteriores?

Sí. En varios puntos del país, las temperaturas de 2026 ya superan registros asociados al último episodio de El Niño, ocurrido entre 2023 y 2024.

En febrero de 2023, Guayaquil registró 33,8 °C, mientras que en marzo Portoviejo alcanzó 34,6 °C y Guayaquil 33,2 °C. Según los datos del Inamhi, las temperaturas registradas este año han superado esos valores en varios puntos.

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