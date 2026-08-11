Alerta del Inamhi por condiciones extremas del clima de Ecuador

Este martes 11 de agosto de 2026, el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) activó la Advertencia Meteorológica N° 59 debido a las variaciones previstas en el clima de Ecuador, las cuales se mantendrán desde las 10:00 del miércoles 12 de agosto de 2026 hasta las 17:00 del sábado 15 de agosto.

El reporte meteorológico advierte que las condiciones atmosféricas actuales favorecerán el incremento progresivo de las temperaturas diurnas, fuertes ráfagas de viento en la zona andina y un escenario altamente propicio para la propagación de incendios forestales a escala nacional.

Variaciones de temperatura en el clima de Ecuador por regiones

En relación con los niveles térmicos previstos, la entidad oficial fijó tres rangos de intensidad según el mapa territorial.

La región Litoral registrará valores medios de 30 a 32 °C y altos de 33 a 35 °C. Para la región Interandina se calculan temperaturas medias de 21 a 23 °C, altas de 24 a 26 °C, y un nivel muy alto que sobrepasará los 27 °C. En la Amazonía se prevén marcas térmicas medias de 30 a 32 °C y elevadas de 33 a 35 °C.

Provincias con mayor vulnerabilidad ante el riesgo de incendios

El reporte técnico detalla los sectores donde el clima de Ecuador generará mayor riesgo de incendios forestales.

En la Costa, la alerta incluye a Manabí, Guayas, Los Ríos y El Oro. En la Sierra, la condición crítica se ubica en las provincias de Imbabura, Pichincha y Loja.

En la Amazonía, los sectores más propensos a emergencias corresponden al área este de Sucumbíos, Orellana y Pastaza.

Radiación UV extremadamente alta para el miércoles 12 de agosto

Dentro del comportamiento del clima de Ecuador para este miércoles 12 de agosto de 2026, el pronóstico proyecta índices de radiación ultravioleta que irán de muy altos a extremadamente altos.

En la Sierra, Pichincha e Imbabura llegarán a un pico extremadamente alto de 12, mientras que Carchi, Cotopaxi y Loja tendrán un nivel de 11.

#PronósticoIUV | Pronóstico del índice máximo de radiación UV previsto para el miércoles 12 de agosto de 2026. pic.twitter.com/DYRlbzbX4R — INAMHI Ecuador 🇪🇨 (@inamhi_ec) August 11, 2026

En el Litoral, provincias como Esmeraldas, Manabí, Guayas, Los Ríos, Santa Elena y El Oro registrarán valores de 8 a 10. En Galápagos la radiación oscilará entre 8 y 10. Se recomienda evitar la exposición directa al sol de 10:00 a 15:00.

Factores de origen y recomendaciones preventivas

Las causas asociadas a este cuadro en el clima de Ecuador responden a la alta temperatura del agua de mar frente a la costa continental, sumada a la estabilidad atmosférica, poca humedad en la Sierra y vegetación seca.

Ante el calor intenso, el Inamhi recomienda reducir las actividades al aire libre, evitar la luz solar, mantenerse hidratado y ventilar los inmuebles.

Respecto a los incendios forestales, la entidad insta a no encender fuego ni arrojar colillas en campos o bosques, e informar inmediatamente a las autoridades en caso de observar llamas.

Preguntas frecuentes sobre las condiciones del clima de Ecuador

❓ ¿Qué periodo abarcará esta alerta sobre el clima de Ecuador?

Desde las 10:00 del 12 de agosto hasta las 17:00 del 15 de agosto de 2026.

La Advertencia Meteorológica N° 59 del Inamhi se mantendrá activa por altas temperaturas diurnas, fuertes vientos y peligro de incendios a nivel nacional.

❓ ¿Qué provincias enfrentan mayor riesgo de incendios por el clima de Ecuador?

Manabí, Guayas, Los Ríos, El Oro, Imbabura, Pichincha, Loja, Sucumbíos, Orellana y Pastaza.

La presencia de vegetación seca, el viento y la escasa humedad en el ambiente elevan la probabilidad de incendios forestales en las tres regiones.

❓ ¿Qué nivel de radiación UV tendrá el clima de Ecuador este 12 de agosto?

Índices entre muy altos (8 a 10) y extremadamente altos (11 a 12).

Pichincha e Imbabura alcanzarán el nivel máximo de 12 en el índice UV, por lo que el Inamhi aconseja no exponerse al sol entre las 10:00 y las 15:00.

❓ ¿A cuánto llegará la temperatura máxima en la Sierra según el reporte del clima de Ecuador?

Un nivel muy alto superior a los 27 °C.

En la Costa y en la Amazonía se aguardan temperaturas de nivel alto que se ubicarán en un rango de entre 33 y 35 °C.

❓ ¿Qué factores originan estas condiciones en el clima de Ecuador?

La elevada temperatura superficial del mar, la estabilidad atmosférica, la menor humedad y la vegetación seca.

Este conjunto de variables meteorológicas produce un ambiente más cálido del habitual y propicia la propagación del fuego en áreas rurales.

Te recomendamos