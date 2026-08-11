Alerta del Inamhi por condiciones extremas del clima de Ecuador

Este martes 11 de agosto de 2026, el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) activó la Advertencia Meteorológica N° 59 debido a las variaciones previstas en el clima de Ecuador, las cuales se mantendrán desde las 10:00 del miércoles 12 de agosto de 2026 hasta las 17:00 del sábado 15 de agosto.
El reporte meteorológico advierte que las condiciones atmosféricas actuales favorecerán el incremento progresivo de las temperaturas diurnas, fuertes ráfagas de viento en la zona andina y un escenario altamente propicio para la propagación de incendios forestales a escala nacional.
En relación con los niveles térmicos previstos, la entidad oficial fijó tres rangos de intensidad según el mapa territorial.
La región Litoral registrará valores medios de 30 a 32 °C y altos de 33 a 35 °C. Para la región Interandina se calculan temperaturas medias de 21 a 23 °C, altas de 24 a 26 °C, y un nivel muy alto que sobrepasará los 27 °C. En la Amazonía se prevén marcas térmicas medias de 30 a 32 °C y elevadas de 33 a 35 °C.
El reporte técnico detalla los sectores donde el clima de Ecuador generará mayor riesgo de incendios forestales.
En la Costa, la alerta incluye a Manabí, Guayas, Los Ríos y El Oro. En la Sierra, la condición crítica se ubica en las provincias de Imbabura, Pichincha y Loja.
En la Amazonía, los sectores más propensos a emergencias corresponden al área este de Sucumbíos, Orellana y Pastaza.
Dentro del comportamiento del clima de Ecuador para este miércoles 12 de agosto de 2026, el pronóstico proyecta índices de radiación ultravioleta que irán de muy altos a extremadamente altos.
En la Sierra, Pichincha e Imbabura llegarán a un pico extremadamente alto de 12, mientras que Carchi, Cotopaxi y Loja tendrán un nivel de 11.
En el Litoral, provincias como Esmeraldas, Manabí, Guayas, Los Ríos, Santa Elena y El Oro registrarán valores de 8 a 10. En Galápagos la radiación oscilará entre 8 y 10. Se recomienda evitar la exposición directa al sol de 10:00 a 15:00.
Las causas asociadas a este cuadro en el clima de Ecuador responden a la alta temperatura del agua de mar frente a la costa continental, sumada a la estabilidad atmosférica, poca humedad en la Sierra y vegetación seca.
Ante el calor intenso, el Inamhi recomienda reducir las actividades al aire libre, evitar la luz solar, mantenerse hidratado y ventilar los inmuebles.
Respecto a los incendios forestales, la entidad insta a no encender fuego ni arrojar colillas en campos o bosques, e informar inmediatamente a las autoridades en caso de observar llamas.
❓ ¿Qué periodo abarcará esta alerta sobre el clima de Ecuador?
❓ ¿Qué provincias enfrentan mayor riesgo de incendios por el clima de Ecuador?
Manabí, Guayas, Los Ríos, El Oro, Imbabura, Pichincha, Loja, Sucumbíos, Orellana y Pastaza.
La presencia de vegetación seca, el viento y la escasa humedad en el ambiente elevan la probabilidad de incendios forestales en las tres regiones.
❓ ¿Qué nivel de radiación UV tendrá el clima de Ecuador este 12 de agosto?
Índices entre muy altos (8 a 10) y extremadamente altos (11 a 12).
Pichincha e Imbabura alcanzarán el nivel máximo de 12 en el índice UV, por lo que el Inamhi aconseja no exponerse al sol entre las 10:00 y las 15:00.
❓ ¿A cuánto llegará la temperatura máxima en la Sierra según el reporte del clima de Ecuador?
Un nivel muy alto superior a los 27 °C.
En la Costa y en la Amazonía se aguardan temperaturas de nivel alto que se ubicarán en un rango de entre 33 y 35 °C.
❓ ¿Qué factores originan estas condiciones en el clima de Ecuador?
La elevada temperatura superficial del mar, la estabilidad atmosférica, la menor humedad y la vegetación seca.
Este conjunto de variables meteorológicas produce un ambiente más cálido del habitual y propicia la propagación del fuego en áreas rurales.