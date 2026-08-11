Así funcionará el acuerdo sobre las cámaras de seguridad de Quito entre el Municipio y el Gobierno

Las cámaras de seguridad de Quito entraron en un nuevo esquema de coordinación entre el Municipio y el Gobierno Nacional. El Convenio Marco de Cooperación firmado el 10 de agosto de 2026 establece responsabilidades para Emseguridad, el Ministerio del Interior y la Policía Nacional en la planificación de inversiones, la videovigilancia y la respuesta ante alertas.

¿Qué establece el convenio sobre las cámaras de Quito?

El Convenio Marco de Cooperación tendrá una vigencia de cinco años. El Ministerio del Interior ejercerá la rectoría, mientras Emseguridad mantendrá la administración y ejecución de su infraestructura y sistemas.

El acuerdo contempla la planificación, priorización y validación técnica de proyectos de infraestructura, tecnología y mantenimiento destinados a fortalecer las capacidades de seguridad en el Distrito Metropolitano de Quito.

Estos proyectos deberán articularse con los instrumentos nacionales y locales de planificación.

El convenio también permite incorporar personal permanente de la Policía Nacional a las salas y sistemas de videovigilancia y monitoreo de Emseguridad.

¿Qué funciones mantendrá Emseguridad?

Emseguridad conservará la administración de su infraestructura y sistemas, además del control municipal sobre sus bienes y recursos.

La empresa deberá facilitar espacios, accesos y herramientas para que el personal policial pueda cumplir sus funciones en las salas de monitoreo.

También deberá garantizar la continuidad y seguridad de los sistemas de videovigilancia y monitoreo. Esta responsabilidad incluye infraestructura, conectividad, mantenimiento, licenciamiento y protección de la información.

Otra obligación consiste en impulsar la integración tecnológica de sus sistemas con el ECU 911 y los mecanismos nacionales de interoperabilidad.

Emseguridad deberá planificar, financiar y ejecutar las inversiones de seguridad con recursos de la Tasa, según la disponibilidad presupuestaria y en coordinación con el Ministerio del Interior.

¿Qué funciones tendrá el Ministerio del Interior?

El Ministerio del Interior ejercerá la rectoría y dirección estratégica.

Entre sus atribuciones consta definir lineamientos, estándares y prioridades territoriales para orientar las acciones e inversiones de seguridad en el Distrito Metropolitano de Quito.

También deberá emitir las autorizaciones técnicas y coordinar con el ECU 911 la interoperabilidad e integración de los sistemas de videovigilancia y monitoreo de Emseguridad.

El Ministerio procesará la información generada por los sistemas para establecer zonas y prioridades de atención. Además, coordinará la respuesta ante las alertas y retroalimentará los resultados.

¿Qué papel tendrá la Policía Nacional?

La Policía Nacional incorporará personal permanente a las salas y sistemas de videovigilancia y monitoreo de Emseguridad.

Ese personal participará en el análisis de información, la generación de alertas y la articulación de la respuesta policial.

El Ministerio del Interior deberá asignar y mantener a los policías destinados a estas funciones.

El convenio también contempla la participación de la Policía en protocolos, capacitación, seguimiento e indicadores.

Según el Municipio, esta incorporación se concretará en la Sala Situacional del COE Metropolitano, que opera en el ECU 911.

¿Qué pasará con las 632 cámaras de Quito?

Según el Municipio, las 632 cámaras que maneja el Comité de Operaciones de Emergencia de Quito interoperan en y desde el ECU 911.

El convenio profundiza esa coordinación y permite incorporar personal de la Policía Nacional a la Sala Situacional del COE Metropolitano.

El alcalde Pabel Muñoz sostuvo el 11 de agosto, durante el Concejo Metropolitano, que ninguna entidad de la Corporación Municipal ha utilizado las 632 cámaras para un fin distinto al correspondiente.

También señaló que existe una tradición institucional del Municipio para que esas cámaras operen en el ECU 911.

Por lo tanto, el acuerdo establece un esquema de coordinación e interoperabilidad y la incorporación de personal policial a la Sala Situacional. La información proporcionada por el Municipio no plantea una transferencia de propiedad de las 632 cámaras.

¿Cómo se manejarán los recursos?

Emseguridad mantendrá la responsabilidad sobre la administración, contratación, ejecución y rendición de cuentas de los recursos.

La empresa también deberá planificar, financiar y ejecutar las inversiones de seguridad con recursos de la Tasa, de acuerdo con la disponibilidad presupuestaria y en coordinación con el Ministerio del Interior.

El Ministerio del Interior y la Policía Nacional ejercerán funciones de rectoría, planificación, priorización, validación y seguimiento.

¿Qué establece el convenio sobre la información?

El acuerdo incluye una cláusula de confidencialidad y buen uso de la información.

Las partes deberán mantener reserva absoluta sobre la información que conozcan durante el cumplimiento del convenio. Esta obligación incluye bases de datos, estrategias, objetivos, políticas, proyectos, prioridades, cronogramas, sistemas tecnológicos, manuales, reglamentos, operativos y fichas.

La información deberá utilizarse únicamente para los fines previstos en el convenio.

Las partes también deberán cumplir las disposiciones de la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales, su Reglamento y demás normativa vigente.

¿Cuál es el antecedente del convenio?

El convenio tiene como antecedente el Acuerdo Nro. MDI-DMI-2026-0080-ACUERDO, suscrito el 5 de agosto de 2026 por el Ministro del Interior.

Ese documento expidió el Plan Estratégico de Integración de Sistemas Tecnológicos de Seguridad Ciudadana.

El plan asigna a la Policía Nacional el procesamiento de datos y la ejecución operativa. También dispone la coordinación con los gobiernos autónomos descentralizados para la interoperabilidad y el control de sus sistemas, plataformas y tecnologías de seguridad.

El acuerdo establece además que los GAD, sus empresas públicas, entidades del sector público y personas jurídicas de derecho privado que proyecten crear, contratar, adquirir, implementar, operar, ampliar, modernizar o integrar salas de videovigilancia, salas de monitoreo, salas espejo, centros de comando y control u otros sistemas tecnológicos destinados a seguridad ciudadana deberán obtener previamente una autorización técnica del Ministerio del Interior.

Cámaras de seguridad en Quito; preguntas frecuentes