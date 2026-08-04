Plan de seguridad en Quito arrancó con drones, patrulleros y controles

Mercados, universidades, zonas comerciales y espacios con alta concentración de personas forman parte de los puntos priorizados por el Plan de Protección de Quito. La Policía Nacional inició este martes 4 de agosto de 2026 el despliegue de 2 000 uniformados adicionales en la capital.

Las intervenciones abarcarán los nueve distritos del Distrito Metropolitano y se modificarán de acuerdo con la incidencia delictiva, los reportes ciudadanos y la información recopilada por las unidades policiales.

La primera concentración de agentes se desarrolló en el mercado Las Cuadras, ubicado en Chillogallo, en el sur de Quito. Desde ese lugar se organizó la distribución del personal hacia diferentes sectores de la ciudad.

Operativos se mantendrán en los nueve distritos por el plan de seguridad en Quito

El ministro del Interior, John Reimberg, supervisó controles en la Villaflora y Chiriyacu. Según informó, las operaciones permanecerán activas en los nueve distritos por disposición del presidente Daniel Noboa.

La planificación incluye patrullajes y controles durante las 24 horas. Sin embargo, la ubicación y el número de uniformados cambiarán según las alertas y los datos obtenidos en cada zona.

Plan de Protección de Quito.



Por disposición del Presidente Daniel Noboa, continuamos nuestras operaciones en Quito con la Policía Nacional en los nueve distritos del DMQ. Esta mañana estuvimos en la Villaflora y Chiriyacu en controles para reforzar la seguridad en estos… pic.twitter.com/Zf22MzKnDk — John Reimberg (@JohnReimberg) August 4, 2026

Pablo Dávila, comandante de la Policía Nacional, explicó que el refuerzo permitirá ampliar la capacidad de respuesta en los puntos con mayor presencia de delitos. De acuerdo con el jefe policial, Quito cuenta con más de 6 000 agentes.

Drones, patrulleros y un helicóptero apoyan los controles

Patrulleros, motocicletas, drones y un helicóptero forman parte de los recursos utilizados durante las intervenciones. El despliegue también contempla presencia policial en universidades, sectores comerciales, espacios de alta afluencia y lugares con mayor incidencia delictiva.

2.000 POLICÍAS DESPLEGADOS PARA FORTALECER LA SEGURIDAD EN LA CAPITAL



La #PolicíaEcuador fortalece la seguridad en el Distrito Metropolitano de Quito con el #PlanDeProtecciónQuito, mediante el despliegue policial en los nueve distritos de la capital.



Las intervenciones se… pic.twitter.com/oVy5OEcyVu — Policía Ecuador (@PoliciaEcuador) August 4, 2026

Durante los primeros controles se decomisaron armas blancas y uniformes policiales. Los agentes también localizaron motocicletas reportadas como robadas. Las autoridades no informaron cuántos objetos fueron encontrados ni si hubo personas detenidas.

En zonas con aglomeraciones, la Policía concentrará parte de sus acciones en robos a personas y establecimientos comerciales.

Las unidades de inteligencia e investigación mantendrán operativos específicos contra actividades de mayor complejidad, entre ellas el microtráfico y la extorsión. El propósito también será identificar, debilitar y desarticular estructuras criminales que operan en la capital.

Plan de seguridad en Quito; preguntas frecuentes

❓¿Dónde comenzó el despliegue de 2.000 policías adicionales en Quito? La primera concentración de agentes se realizó en el mercado Las Cuadras, ubicado en Chillogallo, en el sur de Quito.

Desde ese punto, el personal fue distribuido hacia los nueve distritos del Distrito Metropolitano. ❓¿Qué lugares serán priorizados por el Plan de Protección de Quito? Los operativos se concentrarán en mercados, universidades, zonas comerciales, espacios con alta concentración de personas y sectores con mayor incidencia delictiva.

La ubicación y el número de uniformados cambiarán según los reportes ciudadanos, las alertas y la información recopilada por la Policía. ❓¿Durante qué horarios se realizarán los operativos? La planificación contempla patrullajes y controles durante las 24 horas en los nueve distritos de Quito.

Las intervenciones serán ajustadas según las condiciones de seguridad y los delitos identificados en cada zona. ❓¿Qué recursos utiliza la Policía en los controles? El despliegue cuenta con patrulleros, motocicletas, drones y un helicóptero para apoyar las labores de vigilancia y respuesta.

Pablo Dávila, comandante de la Policía Nacional, señaló que Quito dispone de más de 6 000 agentes, además del refuerzo anunciado. ❓¿Qué resultados dejaron los primeros operativos? Durante los primeros controles se decomisaron armas blancas y uniformes policiales. También se localizaron motocicletas reportadas como robadas.

Las autoridades no precisaron cuántos objetos fueron encontrados ni informaron si hubo personas detenidas.

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