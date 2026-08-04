Plan de seguridad en Quito arrancó con drones, patrulleros y controles

Mercados, universidades, zonas comerciales y espacios con alta concentración de personas forman parte de los puntos priorizados por el Plan de Protección de Quito. La Policía Nacional inició este martes 4 de agosto de 2026 el despliegue de 2 000 uniformados adicionales en la capital.
Las intervenciones abarcarán los nueve distritos del Distrito Metropolitano y se modificarán de acuerdo con la incidencia delictiva, los reportes ciudadanos y la información recopilada por las unidades policiales.
La primera concentración de agentes se desarrolló en el mercado Las Cuadras, ubicado en Chillogallo, en el sur de Quito. Desde ese lugar se organizó la distribución del personal hacia diferentes sectores de la ciudad.
El ministro del Interior, John Reimberg, supervisó controles en la Villaflora y Chiriyacu. Según informó, las operaciones permanecerán activas en los nueve distritos por disposición del presidente Daniel Noboa.
La planificación incluye patrullajes y controles durante las 24 horas. Sin embargo, la ubicación y el número de uniformados cambiarán según las alertas y los datos obtenidos en cada zona.
Plan de Protección de Quito.— John Reimberg (@JohnReimberg) August 4, 2026
Por disposición del Presidente Daniel Noboa, continuamos nuestras operaciones en Quito con la Policía Nacional en los nueve distritos del DMQ. Esta mañana estuvimos en la Villaflora y Chiriyacu en controles para reforzar la seguridad en estos… pic.twitter.com/Zf22MzKnDk
Pablo Dávila, comandante de la Policía Nacional, explicó que el refuerzo permitirá ampliar la capacidad de respuesta en los puntos con mayor presencia de delitos. De acuerdo con el jefe policial, Quito cuenta con más de 6 000 agentes.
Patrulleros, motocicletas, drones y un helicóptero forman parte de los recursos utilizados durante las intervenciones. El despliegue también contempla presencia policial en universidades, sectores comerciales, espacios de alta afluencia y lugares con mayor incidencia delictiva.
2.000 POLICÍAS DESPLEGADOS PARA FORTALECER LA SEGURIDAD EN LA CAPITAL— Policía Ecuador (@PoliciaEcuador) August 4, 2026
La #PolicíaEcuador fortalece la seguridad en el Distrito Metropolitano de Quito con el #PlanDeProtecciónQuito, mediante el despliegue policial en los nueve distritos de la capital.
Las intervenciones se… pic.twitter.com/oVy5OEcyVu
Durante los primeros controles se decomisaron armas blancas y uniformes policiales. Los agentes también localizaron motocicletas reportadas como robadas. Las autoridades no informaron cuántos objetos fueron encontrados ni si hubo personas detenidas.
En zonas con aglomeraciones, la Policía concentrará parte de sus acciones en robos a personas y establecimientos comerciales.
Las unidades de inteligencia e investigación mantendrán operativos específicos contra actividades de mayor complejidad, entre ellas el microtráfico y la extorsión. El propósito también será identificar, debilitar y desarticular estructuras criminales que operan en la capital.
La primera concentración de agentes se realizó en el mercado Las Cuadras, ubicado en Chillogallo, en el sur de Quito.
Desde ese punto, el personal fue distribuido hacia los nueve distritos del Distrito Metropolitano.
Los operativos se concentrarán en mercados, universidades, zonas comerciales, espacios con alta concentración de personas y sectores con mayor incidencia delictiva.
La ubicación y el número de uniformados cambiarán según los reportes ciudadanos, las alertas y la información recopilada por la Policía.
La planificación contempla patrullajes y controles durante las 24 horas en los nueve distritos de Quito.
Las intervenciones serán ajustadas según las condiciones de seguridad y los delitos identificados en cada zona.
El despliegue cuenta con patrulleros, motocicletas, drones y un helicóptero para apoyar las labores de vigilancia y respuesta.
Pablo Dávila, comandante de la Policía Nacional, señaló que Quito dispone de más de 6 000 agentes, además del refuerzo anunciado.
Durante los primeros controles se decomisaron armas blancas y uniformes policiales. También se localizaron motocicletas reportadas como robadas.
Las autoridades no precisaron cuántos objetos fueron encontrados ni informaron si hubo personas detenidas.