Universidades de Quito unen esfuerzos ante alza de inseguridad

Ante el evidente incremento de inseguridad en Quito, tres universidades se unieron para articular una agenda común. Esta iniciativa busca mejorar las condiciones del espacio público que comparten la Escuela Politécnica Nacional, la Pontificia Universidad Católica del Ecuador y la Politécnica Salesiana.
A través de un comunicado, estas instituciones educativas expresaron su preocupación por el aumento de robos, asaltos, casos de estudiantes escopolaminados y consumo excesivo de alcohol. Estos hechos ponen en riesgo la integridad de las comunidades universitarias, los moradores y la ciudadanía en general.
“Ante estos hechos expresamos nuestra decisión de articular una agenda común para fortalecer la seguridad universitaria en Quito y contribuir al mejoramiento integral del corredor universitario”, manifestaron las universidades.
Uno de los casos más impactantes fue el de Nathaly Juliette Mafla Castillo, estudiante de 20 años de la Escuela Politécnica Nacional. Ella desapareció el 4 de junio de 2026 y fue encontrada sin vida el 9 de junio del mismo año. Actualmente, este caso está bajo investigación por supuesto delito de femicidio en Ecuador, con diligencias bajo reserva y varias preguntas que la familia aún espera aclarar.
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Entre las acciones ya logradas en conjunto, destacan:
Las universidades mantuvieron una reunión para establecer una ruta que logre una respuesta coordinada, sostenida y técnicamente organizada. En esta reunión acordaron:
“Hacemos un llamado al Municipio de Quito, a la Policía Nacional y a las demás instancias correspondientes a sumar esfuerzos en esta agenda. La seguridad del corredor universitario no puede abordarse de manera aislada ni temporal; requiere planificación, corresponsabilidad, presencia institucional y decisiones sostenidas en el tiempo”, concluyeron los rectores en el comunicado.