Universidades de Quito unen esfuerzos ante alza de inseguridad

Ante el evidente incremento de inseguridad en Quito, tres universidades se unieron para articular una agenda común. Esta iniciativa busca mejorar las condiciones del espacio público que comparten la Escuela Politécnica Nacional, la Pontificia Universidad Católica del Ecuador y la Politécnica Salesiana.

Manifiesto por la seguridad universitaria

A través de un comunicado, estas instituciones educativas expresaron su preocupación por el aumento de robos, asaltos, casos de estudiantes escopolaminados y consumo excesivo de alcohol. Estos hechos ponen en riesgo la integridad de las comunidades universitarias, los moradores y la ciudadanía en general.

“Ante estos hechos expresamos nuestra decisión de articular una agenda común para fortalecer la seguridad universitaria en Quito y contribuir al mejoramiento integral del corredor universitario”, manifestaron las universidades.

Caso de Nathaly Juliette Mafla Castillo

Uno de los casos más impactantes fue el de Nathaly Juliette Mafla Castillo, estudiante de 20 años de la Escuela Politécnica Nacional. Ella desapareció el 4 de junio de 2026 y fue encontrada sin vida el 9 de junio del mismo año. Actualmente, este caso está bajo investigación por supuesto delito de femicidio en Ecuador, con diligencias bajo reserva y varias preguntas que la familia aún espera aclarar.

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Medidas implementadas para mejorar la seguridad

Entre las acciones ya logradas en conjunto, destacan:

Instalación de circuitos de videovigilancia.

Guardianía 24 horas del día.

Transporte seguro durante la mañana y noche para los estudiantes.

Mejoras en iluminación.

Control de acceso biométrico.

Control vehicular.

Reunión para establecer una respuesta coordinada

Las universidades mantuvieron una reunión para establecer una ruta que logre una respuesta coordinada, sostenida y técnicamente organizada. En esta reunión acordaron:

Conformar una mesa técnica interuniversitaria permanente de seguridad, con participación del Municipio de Quito, la Policía Nacional, los vecinos del sector y otros actores involucrados.

Exigir a la Policía Nacional y al Municipio mayor control del espacio público, presencia policial y la implementación de una “zona segura” en el corredor universitario mediante un oficio conjunto.

Retomar la iniciativa “Campus Quito”, un proyecto urbano orientado a mejorar infraestructura, movilidad e iluminación.

Trabajar en integración tecnológica de seguridad, incluyendo cámaras entre universidades.

Impulsar campañas conjuntas de prevención y cultura de seguridad, diferenciando el trabajo interno de cada universidad.

Llamado a sumar esfuerzos

“Hacemos un llamado al Municipio de Quito, a la Policía Nacional y a las demás instancias correspondientes a sumar esfuerzos en esta agenda. La seguridad del corredor universitario no puede abordarse de manera aislada ni temporal; requiere planificación, corresponsabilidad, presencia institucional y decisiones sostenidas en el tiempo”, concluyeron los rectores en el comunicado.

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