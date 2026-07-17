El crimen organizado acecha a las escuelas de Ecuador ¿qué está pasando?

La educación en Ecuador enfrenta un panorama alarmante. Lo que antes era un refugio seguro para niños y adolescentes se ha transformado en un escenario de terror. La violencia en escuelas, con panfletos amenazantes dirigidos a docentes y crímenes en las cercanías de los planteles, genera preocupación entre estudiantes, padres y educadores.

Aumento de la violencia y extorsión

Este viernes 17 de julio se registró una balacera se registró cerca de una escuela de Esmeraldas. • Cortesía

Según la Unión Nacional de Educadores (UNE), entre 2025 y 2026 se registraron diez casos de docentes asesinados. Además, las denuncias por extorsión aumentaron de 300 a 1 000. Los mayores casos se estarían dando seis distritos: 2, 3, 7, 8, 18 y 24.

El viernes 10 de julio de 2026, un intento de secuestro a un estudiante en Vía a la Costa, Guayaquil, obligó a suspender las clases durante casi una semana. Esto se produjo durante la hora de ingreso a las clases de las jornadas vespertinas.

Una semana después, el 17 de julio, un tiroteo cerca de una escuela en San Lorenzo, Esmeraldas, causó pánico entre docentes y estudiantes. Los niños y niñas buscaron refugio debajo de mesas y sillas para no ser impactados por una bala perdida.

Lea también: Educación anuncia acciones tras balacera cerca de escuela en San Lorenzo, Esmeraldas

Reacciones del Ministerio de Educación

En una entrevista con este Diario Juan Carlos Rodríguez, viceministro de Gestión Educativa, aclaró que estos actos no son ataques directos a docentes o estudiantes. Afirmó que hay grupos que intentan politizar la situación y posicionar la idea de que la educación está en ataque, algo que descarta por completo. “Queremos dejar claro como Ministerio de Educación, Deportes y Cultura es que es totalmente falso el argumento o el criterio que quiere manejar cierto grupo político y ciertos dirigentes de gremio, al decir que es la educación o el sistema educativo el que está bajo una amenaza o a una situación concreta”, dice.

“Los casos que hemos ido monitoreando son producto de las intenciones de los grupos de delincuencia organizada de caotizar a las ciudades, caotizar a la ciudadanía, y por eso trabajamos de manera articulada con el Ministerio del Interior”, añade.

Según los reportes y análisis de la institución, estos hechos no representan una situación generalizada. La entidad estima que solo el 2 % de las unidades educativas del país registra casos de este tipo.

“Entre particulares, fiscales y fiscomisionales, nosotros tenemos a nivel nacional más de 16.000 planteles educativos y en los últimos reportes vemos que hay una reducción sostenida en cuanto a situaciones vinculadas a la delincuencia organizada o a posibles daños o prejuicios que se puedan presentar en las instituciones educativas”.

Según Rodríguez, entre 2024 y 2025 se observó una reducción del 80% en casos similares. Pero afirma que aún no tienen la data actualizada de 2026.

Medidas del Ministerio ante la crisis

El Ministerio ofrece acompañamiento y medidas de protección para maestros y estudiantes. Rodríguez destacó que se implementan patrullajes preventivos y atención a denuncias de extorsión. Y en casos extremos, los docentes que corren peligro pasan al formato de teletrabajo temporal. “Nuestros directivos están siendo capacitados, preparados para poder atender, monitorear de la mejor manera posible cada uno de estos procesos…”, menciona Rodríguez.

Sin embargo, el gremio educativo critica la falta de responsabilidad del Ministerio por la seguridad en las instituciones.

Docentes asesinadas en Ecuador

La UNE denuncia que las muertes a docentes han ido en aumento. • UNE

Entre 2025 y 2026, se registraron diez casos de docentes asesinados, según la UNE. El más reciente ocurrió el 9 de julio con el crimen de Adriana Sáenz, maestra en una institución educativa de la parroquia Barbone; su asesinato tuvo lugar dentro de su hogar en El Guabo, provincia de El Oro.

Gabriela Menéndez, presidenta de la UNE, expresó: “En menos de dos semanas asesinaron a dos maestras”.

Sobre esto el viceministro dijo: “La UNE trata de posicionar que ella fue asesinada por el hecho de que es maestra, lo cual es falso (…) lamentamos profundamente la muerte de cualquier persona producto de la violencia armada o producto de la delincuencia organizada, y con mucha más razón de una querida maestra. Pero no pueden pretender del dolor de una familia politizar el tema y decir que la educación está bajo ataque ante una situación que no se dio en el colegio, ni cerca del colegio, sino saliendo a trabajar”.

Demandas del gremio educativo

La UNE denuncia que las muertes a docentes han ido en aumento. • UNE

Ante esta situación crítica, los educadores solicitan resguardo policial en los alrededores de las escuelas y proponen declarar emergencia en el sector educativo.

Se prevé una concentración nacional el miércoles 22 de julio para exigir respuestas sobre la inseguridad y otros problemas del sistema educativo.

Inseguridad en las escuelas y colegios de Ecuador; preguntas frecuentes

❓¿Qué está pasando con la seguridad en las escuelas de Ecuador?

La violencia vinculada al crimen organizado ha incrementado los casos de extorsión, amenazas y hechos violentos en los alrededores de algunas instituciones educativas.

Casos como el intento de secuestro de un estudiante en Guayaquil y un tiroteo cerca de una escuela en Esmeraldas han encendido las alertas sobre la seguridad en el sistema educativo.

❓¿Qué dice el Ministerio de Educación sobre la violencia en las escuelas?

El Ministerio asegura que la educación no está bajo un ataque directo y sostiene que los hechos corresponden a acciones del crimen organizado para generar caos en las ciudades.

El viceministro Juan Carlos Rodríguez afirmó que, según los reportes oficiales, solo el 2 % de las más de 16.000 instituciones educativas del país registra este tipo de incidentes. Además, señaló que entre 2024 y 2025 hubo una reducción del 80 % en casos relacionados con delincuencia organizada, aunque aún no existe una evaluación consolidada de 2026.

❓¿Qué medidas aplica el Ministerio para proteger a docentes y estudiantes?

El Ministerio implementa patrullajes preventivos, atención a denuncias, capacitación a directivos y teletrabajo temporal para docentes en riesgo.

❓¿Cuáles son las principales demandas de los docentes frente a la inseguridad?

El gremio educativo pide mayor presencia policial en los alrededores de los planteles y la declaratoria de emergencia en el sector educativo.

La UNE considera insuficientes las acciones del Ministerio y reclama respuestas más contundentes frente a la violencia. Como parte de estas exigencias, anunció una concentración nacional para solicitar medidas urgentes que garanticen la seguridad de estudiantes y docentes.

❓¿Por qué existe un desacuerdo entre la UNE y el Ministerio sobre la violencia en las escuelas?

Ambas instituciones difieren en la interpretación de la magnitud y el origen de los hechos violentos.

La UNE sostiene que la inseguridad está afectando gravemente al sistema educativo y presenta cifras sobre docentes asesinados y extorsiones. En cambio, el Ministerio afirma que los casos no constituyen ataques contra la educación, sino consecuencias de la violencia criminal que afecta a distintas zonas del país y acusa a ciertos sectores de politizar la problemática.

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