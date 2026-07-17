Educación anuncia acciones tras balacera cerca de escuela en San Lorenzo, Esmeraldas

La ministra de Educación, Gilda Alcívar, anunció acciones tras la balacera registrada cerca de una escuela de San Lorenzo, Esmeraldas, este viernes 17 de julio de 2026.

La balacera cerca de una escuela en San Lorenzo, Esmeraldas y las acciones del Ministerio de Educación

La balacera ocurrió aproximadamente a las 08:30 horas en las inmediaciones de una escuela fiscal de San Lorenzo, Esmeraldas.

Este hecho violento en el establecimiento educativo provocó momentos de pánico entre estudiantes, docentes y personal educativo, quienes permanecieron resguardados dentro del establecimiento mientras se escuchaban disparos en los exteriores.

Clases virtuales

Ante lo sucedido, la ministra Gilda Alcívar anunció que las jornadas vespertina y nocturna de este viernes se desarrollen bajo modalidad virtual.

Además, ordenó la intervención de los profesionales de los Departamentos de Consejería Estudiantil (DECE) para brindar apoyo emocional a la comunidad educativa afectada.

Reforzamiento de seguridad en escuelas

La Ministra también informó que, en coordinación con la Gobernación y la Policía Nacional, se reforzarán las medidas de seguridad en las unidades educativas del sector.

“Es inadmisible que la violencia atemorice a nuestros niños”, expresó Alcívar al anunciar las acciones adoptadas por el Ministerio de Educación.

El Ministerio señaló que mantiene una coordinación permanente con las instituciones responsables de la seguridad con el objetivo de garantizar entornos educativos seguros y protectores para niñas, niños, adolescentes, docentes y familias.

La situación de inseguridad en San Lorenzo, Esmeraldas, provocó que a finales del año pasado, el Bloque de Seguridad decida la militarización de este cantón, como lo informó EL COMERCIO el 29 de diciembre de 2025.

Impacto en los estudiantes

Videos difundidos en redes sociales muestran a niños y niñas refugiándose bajo las sillas y permaneciendo acostados en el piso de las aulas mientras se escuchaban ráfagas de disparos y gritos provenientes del exterior del plantel educativo. Según información preliminar, los estudiantes fueron retirados posteriormente por sus padres y representantes y se encuentran a salvo.

Investigaciones sobre el ataque armado

Las primeras versiones indican que dos hombres fallecieron como consecuencia del ataque armado. Se conoció que uno de los cuerpos habría sido retirado por familiares antes del procedimiento correspondiente.

La Policía Nacional informó que este hecho podría estar relacionado con enfrentamientos entre grupos delictivos organizados conocidos como La Siate y La Carbonera. Las investigaciones continúan para determinar las circunstancias en las que ocurrió el ataque.

Preocupación en la comunidad educativa

Días antes, circuló un panfleto que advertía sobre un supuesto ataque contra unidades educativas del sector, generando preocupación entre integrantes de la comunidad educativa. La violencia que afecta al sector educativo también ha sido advertida recientemente por la Unión Nacional de Educadores (UNE), que reportó alrededor de 1 000 denuncias relacionadas con amenazas y extorsiones contra docentes en varios puntos del país.

Puntos críticos en el país

Esta problemática se concentra principalmente en seis distritos educativos. Por su parte, el Ministerio de Educación señaló que estos hechos no constituyen ataques dirigidos contra el sistema educativo, los estudiantes o los docentes, sino acciones perpetradas por grupos delincuenciales que buscan generar caos en las ciudades.

Mantenimiento de protocolos de seguridad

Las autoridades mantienen activados los protocolos de atención y seguridad mientras avanzan las investigaciones para esclarecer lo ocurrido en San Lorenzo.

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