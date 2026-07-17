Policía decomisa más de 188 kilos de cocaína ocultos en un vehículo en la vía a San Lorenzo

Un operativo de la Policía Nacional permitió descubrir un cargamento de cocaína que estaba oculto en un vehículo que circulaba por la vía a San Lorenzo, a la altura de la estación Carchi este viernes 17 de julio de 2026.

John Reimberg informó en su cuenta de X que la intervención se ejecutó como parte de la denominada “Operación Sorpresa”.

Drogas camufladas en un doble fondo que encontró la Policía en un vehículo con cocaína en San Lorenzo

Según informó John Reimberg en su cuenta de X, los agentes encontraron 188 paquetes dentro de un doble fondo del automotor.

OPERACIÓN SORPRESA



188. 5 KG DE COCAÍNA INCAUTADOS POR LA POLICÍA NACIONAL EN LA VÍA A SAN LORENZO.



El operativo fue ejecutado por la Policía Nacional en la vía a San Lorenzo, estación Carchi, donde dentro de un vehículo se encontraban camuflados en un doble fondo 188… pic.twitter.com/5fR1Pdl4Lo — John Reimberg (@JohnReimberg) July 17, 2026

El cargamento alcanzó un peso de 188,564 kilogramos de cocaína, cantidad que, de acuerdo con la información difundida, equivale a 1,8 millones de dosis.

Aprehensión y decomiso

Durante el procedimiento, la Policía aprehendió a Juan Carlos P., de 33 años. Además, los uniformados decomisaron dos teléfonos celulares y 900 dólares en efectivo.

El aprehendido quedó a órdenes de la autoridad competente para el inicio del debido proceso.

Policía decomisa cocaína; preguntas frecuentes

❓¿Qué ocurrió en la vía a San Lorenzo durante la Operación Sorpresa? Respuesta precisa:

La Policía Nacional localizó 188 paquetes de cocaína dentro de un vehículo en la vía a San Lorenzo, a la altura de la estación Carchi. La droga estaba escondida en un doble fondo.

Contexto:

El operativo fue informado por John Reimberg en su cuenta de X. La intervención formó parte de la denominada “Operación Sorpresa”.

El cargamento tenía un peso de 188,564 kilogramos, según la información difundida tras el procedimiento. ❓¿Quién fue aprehendido en el operativo antidrogas? Respuesta precisa:

La Policía aprehendió a Juan Carlos Paspuel Chafuelan, de 33 años. El hombre quedó a órdenes de la autoridad competente para el inicio del proceso correspondiente.

Contexto:

La aprehensión se produjo durante la revisión del vehículo donde estaba oculto el cargamento.

Además de la droga, los agentes encontraron dos teléfonos celulares y 900 dólares en efectivo. ❓¿Cuánta cocaína fue incautada en la vía a San Lorenzo? Respuesta precisa:

La Policía incautó 188,564 kilogramos de cocaína distribuidos en 188 paquetes. El cargamento equivaldría a 1,8 millones de dosis.

Contexto:

La sustancia estaba camuflada en un doble fondo dentro de un automotor.

La información sobre el peso y la equivalencia en dosis fue difundida por John Reimberg después del operativo. ❓¿Cómo estaba escondida la cocaína encontrada por la Policía? Respuesta precisa:

La cocaína estaba oculta en un doble fondo dentro del vehículo. Los agentes localizaron allí los 188 paquetes durante la inspección del automotor.

Contexto:

El procedimiento se ejecutó en la vía a San Lorenzo, a la altura de la estación Carchi.

La información disponible no detalla el origen ni el destino del cargamento. ❓¿Qué sigue después de la incautación de cocaína? Respuesta precisa:

El aprehendido deberá enfrentar el proceso judicial correspondiente. Las autoridades continuarán con las investigaciones relacionadas con la droga, el vehículo y los demás indicios encontrados.

Contexto:

Entre los elementos levantados constan dos teléfonos celulares y 900 dólares en efectivo.

Hasta que exista una sentencia ejecutoriada, la persona aprehendida mantiene la presunción de inocencia.

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