Tiroteo cerca de escuela desata pánico entre estudiantes

Un tiroteo en San Lorenzo, Esmeraldas, marcó una jornada de terror para estudiantes y docentes. Este violento suceso ocurrió aproximadamente a las 08:30 horas del viernes 17 de julio de 2026, cerca de la Unidad Educativa Fiscal 10 de Agosto.
El ataque obligó a niños, niñas y cuidadoras a esconderse bajo las sillas y permanecer en el suelo para protegerse de los disparos que se escuchaban a pocos metros de su escuela. Desde los exteriores, resonaron ráfagas de balas y gritos desesperados de los moradores.
Videos difundidos en redes sociales captaron el pánico vivido por los menores. Según información preliminar, los estudiantes fueron retirados del plantel educativo por sus padres y ahora se encuentran a salvo.
De manera preliminar, se conoce que dos hombres fallecieron debido a los disparos. Uno de los cuerpos fue retirado por sus familiares antes del procedimiento de levantamiento del cadáver.
La Policía indicó que este hecho podría estar relacionado con enfrentamientos entre los grupos delictivos organizados (GDO) La Siate y La Carbonera. En días anteriores, circuló un panfleto alertando sobre un supuesto ataque contra unidades educativas, lo que aumentó la preocupación entre la comunidad educativa.
Recientemente, la Unión Nacional de Educadores (UNE) reportó casos de extorsión contra docentes.Según su base de datos, se registran 1 000 denuncias relacionadas con amenazas hacia educadores. Esta problemática está en aumento principalmente en seis distritos.
El Ministerio de Educación indicó que estos no son ataques directos al sistema educativo, estudiantes y docentes, sino acciones de grupos delincuenciales que buscan sembrar caos en las ciudades. Las investigaciones policiales ya están en curso para esclarecer lo sucedido.