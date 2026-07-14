Salvan a un hombre que iba a ser descuartizado en Guayaquil

Un hombre que presuntamente sufrió un secuestro por error fue rescatado por los militares en una vivienda abandonada en el sector Socio Vivienda 2, al noroeste de Guayaquil. La víctima iba a ser descuartizada, según informaron los uniformados.

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Detalles del rescate

El rescate ocurrió cuando un grupo de militares patrullaba el sector y escuchó gritos provenientes de una vivienda deshabitada.

Al llegar al lugar, encontraron al hombre con torturas realizadas por presuntos criminales, quienes le habían causado cortes en uno de los pies.

Motivaciones de los criminales

Según el jefe del Grupo Delta de la Fuerza de Tarea Conjunta, los grupos de delincuencia organizada pretendían obtener dinero y armas de la víctima. Sin embargo, al parecer, esta persona no poseía ninguno de estos elementos y estaba lista para un “desenlace fatal”.

El uniformado explicó a Ecuavisa : “La intencionalidad está muy clara: pretendían acabar con la vida de la persona y lógicamente luego descuartizarle. Ese es un punto en el que las organizaciones criminales llegan cuando no obtienen lo que buscan”.

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Contexto sobre el crimen en Guayaquil

Este incidente resalta la creciente preocupación sobre la tortura en secuestros y la actividad de grupos criminales en Guayaquil. Las operaciones militares se han intensificado en respuesta a la violencia generada por estas organizaciones, que amenazan la seguridad pública.

A medida que las autoridades continúan sus esfuerzos para combatir el crimen organizado, casos como este evidencian la urgencia de implementar medidas más efectivas para proteger a los ciudadanos y prevenir futuros secuestros.

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