Desarticulan presunta red de transporte ilegal de hidrocarburos en Galápagos

La Policía Nacional desarticuló una presunta red de transporte ilegal de hidrocarburos en el archipiélago de Galápagos. Este operativo dejó 15 personas detenidas y permitió la incautación de un buque pesquero, varias embarcaciones menores y combustible que, según las autoridades, se transportaba de forma no autorizada.

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Detalles del operativo policial en Galápagos

Las autoridades ejecutaron la intervención durante la tarde del lunes en alta mar, dentro del circuito San Cristóbal. La Policía informó este martes que la operación respondió a un trabajo coordinado entre varias instituciones para frenar las rutas logísticas que abastecerían actividades ilícitas en el océano Pacífico.

Operativo conjunto y detenciones por tráfico de hidrocarburos

La Policía Nacional desarrolló el operativo junto con las Fuerzas Armadas del Ecuador, la Fiscalía General del Estado y la Administración de Control de Drogas (DEA) de Estados Unidos. Estas instituciones coordinaron la intervención con el objetivo de neutralizar las rutas utilizadas para el abastecimiento de actividades ilícitas en el Pacífico.

Incautaciones y hallazgos durante la intervención

Durante la inspección de las embarcaciones, los agentes identificaron el transporte de hidrocarburos sin autorización y fuera de la normativa vigente. La Policía señaló que este hecho constituye un presunto delito contra la actividad hidrocarburífera, contemplado en el Código Orgánico Integral Penal (COIP).

Los registros policiales indican que las 15 personas detenidas tienen entre 18 y 61 años. Tras la intervención, las autoridades recopilaron varios indicios relacionados con la investigación.

Un buque pesquero.

Cinco embarcaciones menores.

Cinco motores fuera de borda.

Aproximadamente 3 494 galones de combustible líquido derivado de hidrocarburos (CLDH), equivalentes a más de 13 200 litros.

Equipos decomisados durante el operativo

Como parte de la operación, los agentes encontraron equipos utilizados para la navegación y la comunicación en alta mar. Entre ellos figuran:

Dos antenas para comunicación satelital de alta tecnología.

Quince terminales móviles.

Dos dispositivos de navegación GPS.

La Policía incorporó estos elementos como indicios dentro de la investigación que se desarrolla por el presunto transporte ilegal de hidrocarburos. Sin embargo, no se informó sobre otros hallazgos ni sobre el destino del combustible decomisado.

Importancia del archipiélago de Galápagos

El operativo se realizó en el archipiélago de Galápagos, una provincia insular de Ecuador ubicada a unos 1 000 kilómetros de las costas continentales del país. Este territorio está conformado por trece islas y posee un alto valor ambiental.

Desde 1978, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) declaró a Galápagos Patrimonio Natural de la Humanidad debido a la importancia de sus ecosistemas y su biodiversidad única. En este escenario se desarrolló la intervención policial que permitió desarticular la presunta red, detener a 15 personas y decomisar embarcaciones, combustible y equipos que ahora forman parte de las investigaciones de las autoridades.

FUERZAS ARMADAS RETUVIERON SEIS EMBARCACIONES Y APREHENDIERON A 15 TRIPULANTES POR PRESUNTO DELITO HIDROCARBURÍFERO#Galápagos | Las Fuerzas Armadas, a través de la Armada del Ecuador, realizaron una inspección a una embarcación pesquera ubicada a 258 millas náuticas de la costa… pic.twitter.com/R7ulknu6u5 — Armada del Ecuador (@armada_ecuador) July 14, 2026

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