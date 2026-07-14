Docentes denuncian extorsiones y piden declarar emergencia

La extorsión en Ecuador ha tocado la puerta de los planteles educativos, donde docentes reportan ser víctimas de actos de intimidación que amenazan sus vidas a cambio de dinero. La Unión Nacional de Educadores (UNE) señala un aumento alarmante en los asesinatos de profesores este año.

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Aumento de asesinatos a docentes

Entre 2025 y 2026, se registraron diez casos de docentes asesinados, según la UNE. El más reciente ocurrió el 9 de julio con el crimen de Adriana Sáenz, maestra en una institución educativa de la parroquia Barbone; su asesinato tuvo lugar dentro de su hogar en El Guabo, provincia de El Oro.

Gabriela Menéndez, presidenta de la UNE, expresó: “En menos de dos semanas asesinaron a dos maestras”.

Inseguridad y responsabilidad del Ministerio

La UNE organizó una reunión el 24 de junio con directivos de unidades educativas del Guayas y la Policía Nacional para abordar el tema de inseguridad en escuelas de Ecuador. Menéndez comentó que el Ministerio de Educación intenta transferir la responsabilidad a los directivos, quienes arriesgan sus vidas al recorrer los alrededores de las instituciones.

Según Menéndez, el Ministerio no asume la responsabilidad por la seguridad de la comunidad educativa. “Arriesgan a nuestros compañeros y directivos… como UNE rechazamos esta mala práctica del Ministerio de Educación”, acotó.

Impacto en la comunidad educativa

Los trabajadores de la educación se ven obligados a modificar sus rutinas, abandonar sus hogares o suspender temporalmente sus labores para protegerse. Las extorsiones también afectan a estudiantes y padres de familia.

Durante una rueda de prensa, la UNE presentó varios chats que revelan estos casos, con mensajes enviados desde números que corresponden a Chile y Colombia.

Amenazas graves y solicitud de protección

Estos mensajes mencionan grupos criminales como Gota a Gota y La Mafia. La UNE denuncia que directivos han recibido amenazas que incluyen ataques con explosivos, atentados contra sus familias, asesinatos de estudiantes e incluso decapitaciones.

Por ello, solicitan urgentemente resguardo policial en las instituciones educativas y un plan nacional de seguridad.

Creciente número de amenazas

Menéndez indicó que las denuncias pasaron de 300 a 1000 casos registrados por la UNE.

Los distritos con mayor cantidad de amenazas son los distritos 2, 3, 7, 8, 18 y 24. “Son seis distritos que han aumentado el número de amenazas y extorsiones”, afirmó.

Declaración de emergencia educativa

Ante esta situación crítica, proponen al Ministerio de Educación declarar emergencia en el sector educativo.

En un comunicado, el Comité Regional de la Internacional de la Educación para América Latina (IEAL) expresó su rechazo a esta situación: “Es inadmisible que quienes tienen la responsabilidad de garantizar el derecho a la educación deban ejercer su profesión bajo miedo e intimidación”.

Exigencias del movimiento sindical

El Comité exige implementar urgentemente un plan de seguridad con presupuesto para su ejecución. Además, solicita al Gobierno y al Ministerio que “dejen de guardar silencio y asuman su responsabilidad frente a la creciente violencia que golpea al magisterio”.

Concentración nacional por respuestas

Para el próximo miércoles 22 de julio se prevé una concentración a nivel nacional que buscará respuestas frente a la inseguridad y otros temas del sistema educativo.

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