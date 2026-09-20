El viento y las quebradas impiden sofocar el fuego en el Casitagua

Fecha de publicación: 20 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 20 de septiembre de 2026

Las características geográficas y topográficas del terreno y las condiciones atmosféricas adversas se convirtieron en el principal obstáculo para liquidar las llamas en el noroccidente de la capital. Cuadrillas especializadas y aeronaves mantienen operaciones continuas frente al incendio forestal en el cerro Casitagua, un evento concentrado en Pusuquí que cumple ya cuatro jornadas activo debido a la complejidad del relieve y la fuerza de las corrientes de aire.

El viento y las quebradas frente al incendio forestal en el cerro Casitagua

La imposibilidad de sofocar totalmente las llamas responde a una topografía sumamente irregular y abrupta. Voceros del Cuerpo de Bomberos de Quito detallaron que en la estructura de este volcán inactivo existen quebradas y paredes verticales de hasta 90 grados donde el personal debe maniobrar al filo de la montaña.

El relieve combina encañonados profundos poblados de vegetación coposa y seca que luego dan paso a superficies onduladas; esta configuración, sumada a ráfagas de viento cambiantes, propaga el fuego de forma impredecible y genera columnas de llamas que alcanzan los cinco metros de altura.

Dos focos activos y logística terrestre de combate

En el terreno se identifican dos puntos de fuego en actividad. El primero se ubica en el flanco norte y se encuentra casi controlado este domingo 20 de septiembre, mientras que el segundo foco arde en la base de la montaña, donde se concentran los ataques continuos de agua para impedir que el fuego descienda hacia zonas pobladas.

En la zona operan 160 bomberos asistidos por una flota de más de 30 vehículos contra incendios, abastecedores y unidades logísticas. Para el soporte a los brigadistas en riscos inaccesibles, se utiliza un vehículo todoterreno 8×8 y un dron logístico encargados de llevar víveres e implementos a primera línea.

Centenar de descargas aéreas y apoyo institucional

El combate desde el aire acumula 146 descargas de agua ejecutadas de manera coordinada por aeronaves pertenecientes a los Bomberos de Quito, la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, cuyos tanques son reabastecidos en tierra por tanqueros de la Prefectura de Pichincha.

A este despliegue se integró la Brigada de Manejo Integral del Fuego del Ministerio de Ambiente y Energía con personal certificado, mientras delegados de la Secretaría de Gestión de Riesgos permanecen en el Puesto de Mando Unificado y en recorridos territoriales.

Balance de 300 hectáreas quemadas y combate en la cumbre

Hacia las 18:45 de este domingo, el alcalde de Quito, Pabel Muñoz, emitió una actualización desde el terreno donde catalogó el hecho como un crimen ambiental y confirmó que cerca de 300 hectáreas de vegetación se han perdido en la montaña.

Aunque precisó que el evento forestal aún no puede declararse liquidado, destacó que los avances para someter el fuego han sido significativos, restando un punto activo en la parte alta de la montaña que obliga a mantener la prudencia ante posibles nuevos avances.

Las operaciones aéreas concluyeron a las 18:20 con el último vuelo de los helicópteros, dando paso a cuadrillas terrestres que ascienden a 3 000 metros de altitud para atacar de forma directa la última línea de fuego.

Articulación comunitaria, despliegue del Fonag y apoyo municipal

En el frente de contención operan cerca de 130 bomberos junto al respaldo técnico de comuneros del Fondo para la Protección del Agua (Fonag), habituados a labores de alta montaña.

En la base se articularon alrededor de 600 pobladores liderados por la presidencia del GAD parroquial de Pomasqui, colaborando en la preparación de alimentos y en el tendido de una línea de aproximadamente 500 mangueras para abastecer los puntos de sofocación.

A este esfuerzo se sumaron dependencias municipales como el Patronato San José y la Secretaría de Salud para la entrega de mascarillas y la contención psicológica a menores de edad afectados por el temor a las llamas.

Exhorto judicial frente a 1 300 hectáreas quemadas en la capital

La máxima autoridad municipal insistió a la ciudadanía en denunciar al ECU 911 cualquier intento de quema de basura o fogata en áreas verdes, recordando que ya existen denuncias formales ingresadas por el cabildo con una persona procesada y otros casos en análisis.

Frente a un acumulado cercano a las 1 300 hectáreas destruidas por el fuego en el Distrito Metropolitano de Quito, Muñoz solicitó celeridad y rigor a los operadores de justicia para aplicar las penas más altas y sanciones civiles ejemplificadoras, cuestionando que en un caso previo resuelto por procedimiento abreviado se haya dictado únicamente una pena de seis meses de prisión.

Impacto en personas, fauna urbana y vigilancia de barrios

La emergencia deja 61 personas atendidas por personal de salud debido a traumatismos físicos, afecciones oculares, escoriaciones y problemas respiratorios.

De manera paralela, la Unidad de Bienestar Animal desplegó a siete veterinarios y tres vehículos, brindando curaciones y limpiezas de mucosas irritadas por el humo a 45 animales de compañía (perros y gatos), exhortando a no encadenar a las mascotas y evacuarlas en caso de riesgo.

En tanto, la Secretaría de Ambiente del Municipio de Quito mantiene bajo monitoreo directo por humo a 13 835 habitantes de cuatro sectores: San José, Pomasqui, Santa Clara y San Rafael de Alugulla, sumando el cierre vial de la calle Pérez Reina y Pasaje 29.

Doce incendios forestales activos en el país

El evento del Casitagua forma parte de un panorama crítico a escala nacional. El informe de monitoreo de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos, con corte a las 12:00 de este domingo 20 de septiembre de 2026, contabiliza 12 incendios activos en el país: Casitagua (Quito) y Alóag (Mejía) en Pichincha; Licto y San Juan (Riobamba) en Chimborazo; Pelileo y García Moreno en Tungurahua; Gualel, El Airo y Nambacola en Loja; Maldonado y Goaltal en Carchi; y Guanazán en El Oro.

A la par, se registran seis emergencias forestales controladas en Azuay, Imbabura y otros cuatro sectores de Pichincha (Puéllaro, Yaruquí, Itchimbía y Jatupamba).

Preguntas frecuentes sobre el combate contra el incendio forestal en el cerro Casitagua

❓ ¿Por qué no se ha podido extinguir el incendio forestal en el cerro Casitagua?

Por la topografía irregular con quebradas profundas, paredes de 90 grados y vientos cambiantes.

Las condiciones obligan a los rescatistas a operar al filo de la montaña con vegetación seca y llamas de hasta cinco metros de altura.

❓ ¿Cuántas hectáreas se han quemado en el cerro Casitagua y en Quito?

Cerca de 300 hectáreas en el Casitagua y aproximadamente 1 300 hectáreas acumuladas en el Distrito Metropolitano.

El balance fue presentado a las 18:45 por el alcalde Pabel Muñoz, quien catalogó el siniestro como un crimen ambiental.

❓ ¿Cuántas descargas de agua se han ejecutado en el cerro Casitagua?

146 descargas aéreas de agua antes de que concluyeran las operaciones aéreas a las 18:20.

Las maniobras fueron coordinadas entre Bomberos, Policía Nacional y FF.AA., abastecidos por tanqueros de la Prefectura.

❓ ¿Cuántas personas y animales han recibido atención médica en la zona?

61 personas atendidas por traumatismos o problemas respiratorios, y 45 mascotas auxiliadas por veterinarios.

La Secretaría de Salud y Bienestar Animal brindaron mascarillas, contención psicológica y limpieza de mucosas ante la densidad del humo.

❓ ¿Cuántos incendios forestales permanecen activos en Ecuador según Gestión de Riesgos?

12 incendios forestales activos y seis controlados a escala nacional con corte a las 12:00.

Además del Casitagua, existen quemas activas en provincias como Chimborazo, Tungurahua, Loja, Carchi, El Oro y en la parroquia Alóag.

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