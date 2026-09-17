Prisión preventiva para sospechoso del incendio forestal cerca de la Casa de la Selección en Quito

Fecha de publicación: 17 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 17 de septiembre de 2026

Edison Javier Ch. Ch. cumple una orden de prisión preventiva mientras es procesado como sospechoso del incendio forestal registrado la tarde del 15 de septiembre de 2026 en una ladera cercana a la Casa de la Selección, junto a la avenida Simón Bolívar, al nororiente de Quito.

Fiscalía procesa al sospechoso del incendio forestal cerca de la Casa de la Selección en Quito

La Fiscal de la Unidad de Investigaciones de Delitos Flagrantes que lleva el caso formuló cargos contra el procesado por el delito de incendios forestales y de vegetación.

La situación jurídica de Edison Javier Ch. Ch. será resuelta mediante procedimiento directo, de acuerdo con el artículo 640 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), porque la pena por este delito no supera los cinco años.

Aprehensión ocurrió durante el incendio

Según lo expuesto por la Fiscalía durante la audiencia de calificación de flagrancia, la aprehensión del sospechoso ocurrió a las 19:30 del 15 de septiembre.

Personal del Cuerpo de Bomberos de Quito que atendía la emergencia identificó al procesado mientras caminaba apresurado por la zona donde se registraba el incendio.

De acuerdo con el parte policial citado en la audiencia, Edison Javier Ch. Ch. tenía en su poder una caja de fósforos.

La Fiscalía presentó como elementos de convicción la denuncia del Cuerpo de Bomberos, el informe de incendios elaborado por esa institución, las versiones de los agentes que participaron en la aprehensión y las pericias de reconocimiento del lugar de los hechos y de las evidencias.

Con estos elementos, la Fiscal del caso solicitó la prisión preventiva y argumentó que esta medida es necesaria, idónea y proporcional.

Audiencia de juzgamiento será en octubre

La instrucción fiscal tendrá una duración de 20 días.

La audiencia de juzgamiento de Edison Javier Ch. Ch. fue fijada para el 7 de octubre de 2026, a las 09:30.

El proceso se tramitará mediante procedimiento directo debido a que el delito por el que se formularon cargos no supera los cinco años de privación de libertad, según la información proporcionada por la Fiscalía.

¿Qué dice el COIP sobre los incendios forestales?

El delito de incendios forestales y de vegetación está tipificado en el artículo 246, inciso primero, del Código Orgánico Integral Penal (COIP).

Edison Javier Ch. Ch. mantiene la condición de procesado y la responsabilidad penal deberá determinarse dentro del proceso judicial correspondiente.

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