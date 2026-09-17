Nuevo incendio en la Villa Flora fue controlado por los bomberos de Quito

Fecha de publicación: 17 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 17 de septiembre de 2026

Una columna de humo alertó este jueves 17 de septiembre de 2026 a los habitantes de dos sectores de Quito. El Cuerpo de Bomberos atendió una quema de desechos en Villa flora, en el sur de la ciudad, mientras sus equipos también se movilizaron hasta El Casitagua, en el norte, por un conato de incendio forestal.

En Villa Flora, los bomberos acudieron al sitio para controlar el fuego y evitar que las llamas se propagaran. La institución informó posteriormente que logró controlar la quema de desechos y que sus equipos permanecían en el lugar para realizar labores de enfriamiento. Estas tareas buscan dejar la zona en condiciones seguras.

Bomberos controla la quema de desechos en Villaflora

La emergencia en Villaflora generó una columna de humo que pudo observarse en el sector, ubicado en el sur de Quito. El equipo del Cuerpo de Bomberos llegó al lugar y ejecutó labores de control para impedir que el fuego se extendiera.

Después de controlar la quema, los bomberos iniciaron el proceso de enfriamiento. Esta fase permite trabajar sobre la zona afectada y dejar el sitio en condiciones seguras.

El Cuerpo de Bomberos recordó que provocar un incendio forestal está prohibido y que esta acción puede generar multas de más de 36 000 dólares.

La institución también pidió a la ciudadanía reportar de inmediato cualquier columna de humo o quema que observe. Para comunicar este tipo de emergencias, los ciudadanos pueden llamar al 9-1-1.

Un incendio movilizó equipos hasta el cerro Casitagua

Mientras los bomberos atendían la emergencia en Villaflora, otro grupo se movilizó hasta el sector de Pusuquí, en el cerro Casitagua, al norte de Quito.

El ECU 911 Quito recibió una alerta sobre esta emergencia a las 10:22 de este jueves 17 de septiembre. El sistema coordinó la atención con el Cuerpo de Bomberos de Quito, el helicóptero Argus y personal especializado.

Los equipos que llegaron hasta el sitio identificaron un conato de incendio forestal. Los bomberos iniciaron las labores para controlar el fuego y evitar que se propague por la zona.

La emergencia también movilizó recursos aéreos. El Cuerpo de Bomberos informó que dos helicópteros apoyan las tareas de combate. Uno pertenece al cuerpo bomberil y el otro a la Policía Nacional. Ambas aeronaves realizan descargas de agua sobre el área afectada.

La presencia del incendio provocó además que el humo pueda percibirse en otros sectores del norte de Quito. Bomberos advirtió que las personas ubicadas en esas zonas podrían observar humo o residuos de combustión relacionados con el fuego registrado en El Casitagua.

La institución pidió a la ciudadanía adoptar medidas para protegerse y cuidar a sus familias. También recomendó mantenerse informada a través de sus canales oficiales mientras continúan las labores para controlar el incendio.

🔁 #Actualización | Gracias al oportuno trabajo de nuestro equipo, la quema de desechos registrada en el sector de la Villaflora se encuentra controlada.



🚒 Al momento, se realiza labores de enfriamiento para dejar el lugar en condiciones seguras.



💰Recuerda, provocar un… https://t.co/0pPLB3hUa8 pic.twitter.com/uPXTaMWScY — Bomberos Quito (@BomberosQuito) September 17, 2026

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