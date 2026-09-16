Alcalde Muñoz denuncia que nuevo incendio en La Vicentina habría sido provocado

Fecha de publicación: 16 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 16 de septiembre de 2026

La reactivación del fuego en las laderas orientales provocó alarma generalizada y severas restricciones en la movilidad de la capital. La rápida expansión de las llamas sobre la vegetación motivó el despliegue inmediato de los organismos de socorro y un pronunciamiento de las autoridades metropolitanas por un nuevo incendio forestal en Quito, en el sector de La Vicentina, siniestro que obligó a suspender la circulación en corredores estratégicos.

Muñoz pide investigar presuntos acelerantes en incendio forestal en Quito

El alcalde de Quito, Pabel Muñoz, informó que el conato se originó a mitad de la montaña en el sector de La Vicentina, sobre la avenida Velasco Ibarra, y que cobró una fuerza inusual en apenas 15 minutos en el mismo perímetro afectado el último fin de semana.

Desde La Vicentina pic.twitter.com/bczib4H3Tv — Pabel Muñoz L. (@pabelml) September 16, 2026

Muñoz manifestó que el evento fue evidentemente provocado, sea por quema de desechos o de basura, y solicitó el apoyo de agentes de investigación para determinar a los responsables y esclarecer si se emplearon sustancias acelerantes, pidiendo además a la ciudadanía proporcionar coordenadas ante cualquier sospecha.

Evacuaciones en Itchimbía y riesgo cerca de una gasolinera

La magnitud de la emergencia ha obligado al Cuerpo de Bomberos a iniciar tareas de evacuación de los habitantes en los alrededores del sector del parque Itchimbía, en el sector de Vista Hermosa, debido al avance de las llamas, que se extendieron desde La Vicentina y se aproximan a una estación de servicio de combustible situada sobre la avenida Velasco Ibarra.

Para contener el avance del fuego y proteger a la población, los equipos de Bomberos Quito operan con dos líneas de combate: una en la parte alta y otra en la parte baja de la ladera. El despliegue en territorio incluye más de 100 efectivos en maniobras directas de extinción, 45 personas en la gestión de crisis, 38 vehículos institucionales, aeronaves no tripuladas (drones) y personal de la Unidad de Investigación de Incendios bajo la coordinación de un Puesto de Mando Unificado.

Testigos observan a una persona huir del origen del fuego

Por su parte, el director de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT), Walter Martínez, explicó que el primer aviso se recibió aproximadamente a las 17:30 durante las tareas de descongestión, activando de inmediato el sistema ECU 911 y a las dependencias municipales ante la gran columna de humo.

Martínez relató que cuando una patrulla institucional transitaba por el sector del mirador, el personal constató cómo un individuo salía corriendo desde el punto donde se presume que inició la quema. Tras esa alerta intervino la Policía Nacional, aprehendiendo a la persona para trasladarla a la audiencia judicial correspondiente, diligencia en la cual los agentes de tránsito comparecerán formalmente como testigos.

Cierre total en la avenida Velasco Ibarra

La emergencia generó el bloqueo absoluto del paso vehicular en ambos sentidos (sur-norte y norte-sur) de la avenida Velasco Ibarra (av. Oriental).

Las restricciones se aplican desde El Trébol hasta las inmediaciones del Hospital Militar, abarcando igualmente el tramo entre la Autopista General Rumiñahui y La Vicentina a la altura de La Tola Baja. Asimismo, se inhabilitó el cruce entre la avenida Patria y la avenida 6 de Diciembre en sentido oeste-este.

Rutas alternas para el flujo vehicular

Para desviar el tránsito retenido por el incidente, los agentes de tránsito habilitaron alternativas viales:

Sentido Sur – Norte: Circulación por las avenidas Pichincha, Gran Colombia, 10 de Agosto, 12 de Octubre, Simón Bolívar, Mariscal Sucre y Autopista General Rumiñahui.

Circulación por las avenidas Pichincha, Gran Colombia, 10 de Agosto, 12 de Octubre, Simón Bolívar, Mariscal Sucre y Autopista General Rumiñahui. Sentido Norte – Sur: Desvíos hacia las avenidas Ladrón de Guevara, Patria, América, 10 de Agosto, Pichincha, Mariscal Sucre y Simón Bolívar.

Suspensión del suministro eléctrico y medidas de protección

El seguimiento desde el Puesto de Mando Unificado de la Secretaría de Gestión de Riesgos en el sector Itchimbía reportó afectación a la cobertura vegetal, sin registrar personas heridas ni infraestructuras destruidas.

Pese a ello, se produjo el corte de energía eléctrica en la cooperativa de viviendas ASEDIM y en los conjuntos San Juan Bosco.

Las autoridades exhortaron a los residentes de zonas aledañas a cerrar puertas y ventanas, colocar paños húmedos en las rendijas para frenar el ingreso de humo, resguardar a niños y adultos mayores con problemas respiratorios y emplear mascarilla.

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