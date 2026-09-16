Video | El fuego vuelve a frenar el paso en La Vicentina dos días después del gran incendio forestal

Fecha de publicación: 16 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 16 de septiembre de 2026

La congestión vehicular y el humo volvieron a trastocar la rutina de cientos de usuarios en el oriente de la capital. Apenas dos días después de sofocarse un siniestro previo en el mismo punto, la reactivación de llamas al pie de la calzada obligó a reducir la velocidad a los automotores frente a un nuevo incendio en La Vicentina, incidente que generó altas temperaturas en el entorno vial.

Alerta vial por incendio en La Vicentina

El fuego se detectó en las laderas y bordes de la calzada del barrio La Vicentina. El material vegetal encendido levantó una densa columna de humo visible desde diferentes áreas del centro y norte de la urbe, alertando a los moradores del sector y reduciendo de manera notoria la visibilidad para quienes circulaban por los tramos aledaños al foco del flagelo.

La Agencia Metropolitana de Tránsito alertó a los conductores y solicitó tomar vías alternas para evitar la congestión y facilitar las labores de emergencia. Las vías alternas habilitadas por el incendio forestal en la av. Velasco Ibarra son:

Av. Simón Bolívar

Av. Mariscal Sucre

Av. Pichincha

Av. 10 de Agosto

Fuerte calor y tráfico lento en la avenida Oriental

El impacto en la movilidad urbana se concentra sobre la avenida Velasco Ibarra, conocida popularmente como avenida Oriental.

Grabaciones en video registraron fuego activo quemando vegetación al borde de la arteria vial, mientras se formaban largas filas de autos detenidos o a paso lento.

Los conductores que transitan por la zona señalaron que se percibe un calor intenso y agobiante al pasar junto a las llamas, obligando a los conductores a mantener cerradas las ventanillas y maniobrar con precaución ante la radiación térmica.

Tareas de enfriamiento para frenar la propagación

En el lugar de los hechos ya operan cuadrillas y brigadas del cuerpo de Bomberos de Quito para atender la emergencia.

Las acciones en el terreno se enfocan en mitigar las llamas directas y humedecer los taludes colindantes a la carpeta asfáltica, con el propósito técnico de controlar los puntos calientes e impedir que el fuego avance hacia zonas residenciales o áreas de mayor arbolado situadas en las proximidades.

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