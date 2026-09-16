Detienen a presunto causante de incendio forestal en la av. Simón Bolívar, en Quito

Fecha de publicación: 16 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 15 de septiembre de 2026

Un ciudadano fue detenido como presunto responsable de un incendio forestal registrado la noche del martes 15 de septiembre en la avenida Simón Bolívar, a la altura de la Casa de la Selección, en Quito. El fuego comenzó alrededor de las 19:05 y el Cuerpo de Bomberos de Quito acudió de inmediato para controlar las llamas y evitar que se extendieran.

La detención ocurrió luego de una alerta ciudadana que permitió identificar a una persona en actitud sospechosa cerca del punto donde comenzó el incendio. En ese momento, un equipo municipal realizaba patrullajes como parte de las acciones de prevención y control. Tras recibir la alerta, las instituciones activaron sus protocolos y la Policía Nacional detuvo al ciudadano.

Una alerta permitió ubicar al sospechoso

El ciudadano fue trasladado a la Unidad de Flagrancia. El equipo jurídico del Cuerpo de Bomberos de Quito presentó la denuncia correspondiente para que las autoridades investiguen el caso y determinen las responsabilidades.

El alcalde de Quito, Pabel Muñoz, destacó la participación ciudadana en la detección de la persona. En su cuenta de X señaló que cuando la ciudadanía y el Municipio trabajan juntos se obtienen mejores resultados.

Muñoz explicó que el Municipio había detectado durante los últimos días pequeños incendios en las orillas de la avenida Simón Bolívar. Ante esta situación, las autoridades colocaron una patrulla para vigilar la zona y reforzar las tareas de prevención.

Según el Alcalde, una persona alertó sobre la presencia de un ciudadano que llevaba un bidón de gasolina y que podía provocar un incendio. La denuncia permitió que los equipos de control actuaran y que la Policía Nacional procediera con la detención.

El Alcalde señaló que el Municipio respetará el proceso correspondiente y que la Fiscalía deberá encargarse de procesar al ciudadano. El detenido permanece a órdenes de las autoridades para las investigaciones respectivas.

Quito registra 188 incendios forestales durante este verano

Muñoz también pidió a los quiteños mantener la vigilancia y reportar de inmediato cualquier situación que pueda provocar un incendio forestal. Recalcó que la ciudadanía puede alertar al 9-1-1, contactar con los bomberos y denunciar estos hechos.

El Alcalde informó que durante este verano las autoridades han atendido 188 incendios forestales en Quito. Estos eventos han afectado aproximadamente 1 200 hectáreas, una superficie que Muñoz comparó con cerca de 19 parques La Carolina.

El Municipio señaló que continuará con sus equipos de prevención, control y respuesta para proteger a la ciudad y su patrimonio natural. También sostuvo que las acciones que pongan en riesgo la vida de las personas, destruyan ecosistemas o movilicen recursos destinados a atender emergencias tendrán que responder ante la justicia.

Muñoz insistió en que los ciudadanos deben mantenerse atentos y reportar a quienes observen iniciando un incendio o con intención de provocarlo. La alerta oportuna permitió, en este caso, identificar a una persona cerca del sitio donde comenzó el fuego y activar la intervención de las autoridades.

INFORMACIÓN IMPORTANTE



CUANDO TRABAJAMOS JUNTOS, TENEMOS MEJORES RESULTADOS



Nuestro plan de prevención y respuesta, junto con una alerta ciudadana oportuna, permitieron actuar de inmediato y aprehender a una persona que ahora se encuentra a órdenes de la Fiscalía para las… pic.twitter.com/3WCPVY3pYu — Pabel Muñoz L. (@pabelml) September 16, 2026

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