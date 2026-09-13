Video| Incendio forestal obliga a cerrar la avenida Oriental en Quito este 13 de septiembre de 2026

Fecha de publicación: 13 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 13 de septiembre de 2026

Un incendio forestal se registra la tarde de este domingo 13 de septiembre de 2026 en una ladera del nororiente de Quito. La emergencia movilizó un amplio contingente de bomberos y obligó al cierre de un tramo de la avenida Oriental.

El fuego se localiza en la ladera de una quebrada ubicada entre los sectores de La Vicentina y Las Orquídeas. La emergencia fue reportada pasadas las 13:00.

Hasta el momento, las viviendas ubicadas en los alrededores del incendio no se encuentran en peligro.

Bomberos despliegan 20 vehículos y un dron

Para enfrentar el incendio se movilizaron 20 vehículos del Cuerpo de Bomberos, mientras un dron es utilizado como parte de las operaciones desplegadas en el sector.

Los equipos trabajan para detener el avance del fuego en la ladera y controlar la emergencia.

Vecinos ayudan a combatir el incendio

La emergencia provocó además la reacción de los habitantes de la zona. Vecinos del conjunto Casales Gabriela salieron de sus viviendas para colaborar con los bomberos durante las labores para contener las llamas.

Los residentes utilizaron mangueras, extintores, baldes y botellas con agua para ayudar a detener el fuego mientras los equipos de emergencia trabajaban en la quebrada.

Por el momento, las casas cercanas al lugar donde se desarrolla el incendio no están amenazadas por las llamas.

Avenida Oriental está cerrada por la emergencia

Las operaciones para atender el incendio forestal también provocaron restricciones en la movilidad en esta zona de Quito.

La avenida Oriental permanece cerrada a la altura de la subida hacia El Dorado y desde el sector de El Trébol.

El cierre se mantiene mientras los equipos trabajan en el control de las llamas y desarrollan las operaciones necesarias en el área afectada.

Hasta el momento no se ha establecido qué provocó el fuego ni se ha informado cuándo podrá reabrirse la avenida Oriental.

Noticia en desarrollo.

Incendio entre Las Orquídeas y La Floresta; preguntas frecuentes

❓ ¿Dónde se registra el incendio forestal en Quito este 13 de septiembre de 2026? En una ladera ubicada entre La Vicentina y Las Orquídeas, en el nororiente de Quito. La emergencia fue reportada después de las 13:00 y se desarrolla en la ladera de una quebrada. Hasta el último reporte, las viviendas cercanas no estaban amenazadas. ❓ ¿Está cerrada la avenida Oriental por el incendio forestal en Quito? Sí, un tramo de la avenida Oriental permanece cerrado por la emergencia.

La restricción se aplica a la altura de la subida hacia El Dorado y desde el sector de El Trébol mientras los equipos combaten las llamas. Aún no existe una hora confirmada para la reapertura. ❓ ¿Cuántos bomberos y recursos fueron movilizados para combatir el incendio? El Cuerpo de Bomberos movilizó 20 vehículos y utiliza un dron. Los equipos trabajan en la ladera para contener el avance del fuego y evitar que las llamas se aproximen a las viviendas ubicadas en los alrededores. ❓ ¿Las viviendas están en peligro por el incendio forestal de Quito? Hasta el momento, las casas cercanas no están amenazadas por las llamas. Los bomberos mantienen operaciones para controlar el incendio. Vecinos del conjunto Casales Gabriela también colaboraron utilizando mangueras, extintores, baldes y botellas con agua. ❓ ¿Qué provocó el incendio forestal entre La Vicentina y Las Orquídeas? La causa del incendio todavía no ha sido determinada. Las autoridades concentran sus esfuerzos en controlar las llamas y mantener segura el área. Tampoco se ha informado cuándo se habilitará nuevamente la avenida Oriental.

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