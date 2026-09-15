Ecuador tiene incendios forestales activos en varias provincias este 15 de septiembre de 2026

Fecha de publicación: 15 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 15 de septiembre de 2026

Los incendios forestales mantienen movilizados bomberos en distintas zonas de Ecuador durante septiembre de 2026. Las emergencias cambian de estado conforme avanzan las tareas en territorio.

El reporte nacional con corte a las 06:00 de este 15 de septiembre muestra la situación de los incendios que permanecen bajo seguimiento.

Ecuador registra cuatro incendios forestales activos

Cuatro incendios forestales permanecen activos en Imbabura, Tungurahua, Cotopaxi y Carchi, según el reporte.

En Imbabura, el fuego se localiza en Tollo Intag, parroquia Vacas Galindo, cantón Cotacachi. La emergencia consta desde el 14 de septiembre y Bomberos de Cotacachi ejecutó trabajos de control y sofocación.

Otro incendio se encuentra en el caserío Punguloma, parroquia Pasa, cantón Ambato, en Tungurahua. Bomberos de Ambato se movilizó hacia el sitio para realizar las tareas de sofocación.

Cotopaxi también registra un foco activo. El fuego se ubica en el caserío Ugshaloma, en la montaña, dentro de la parroquia Chugchilán, cantón Sigchos. Bomberos avanzó hacia el sector para trabajar en la emergencia.

Incendio forestal en Carchi afecta 80 hectáreas

El incendio de Corazón de Mundo Nuevo, en la parroquia El Goaltal del cantón Espejo, registra 80 hectáreas afectadas. El evento consta desde el 8 de septiembre.

Bomberos de Espejo mantiene el monitoreo del incendio. El fuego presenta una combustión lenta y no amenaza nuevas áreas o propiedades. La zona es inaccesible y las condiciones reportadas no requieren un mayor despliegue operativo.

Cuatro incendios forestales están controlados en Ecuador

El mismo reporte contabiliza cuatro incendios controlados. Tres corresponden a Pichincha y uno a Azuay.

Uno de ellos se localiza cerca de La Bota, en Quito. La emergencia comenzó la tarde del 14 de septiembre y Bomberos Quito logró controlar el avance del fuego.

La atención movilizó a más de 58 efectivos y 21 vehículos. El helicóptero de Bomberos realizó 12 descargas de agua para apoyar las tareas. Después del control del incendio, los equipos continuaron con el enfriamiento de la zona.

Pichincha registra otros dos incendios forestales controlados

En Santa Rosa de Cuzubamba, cantón Cayambe, Bomberos controló otro incendio y continuó con trabajos de enfriamiento.

El tercer foco controlado de Pichincha se encuentra en Tunduluquin, parroquia El Chaupi, cantón Mejía. Este incendio registra 198,46 hectáreas afectadas. Bomberos trabaja por vía terrestre en el sector.

Azuay completa el grupo de emergencias controladas. El incendio se localiza en Gulag, parroquia Las Nieves, cantón Nabón. Bomberos realizó labores de sofocación y liquidación en una zona de difícil acceso.

El balance con corte a las 06:00 del 15 de septiembre registra ocho incendios forestales bajo seguimiento en Ecuador: cuatro activos y cuatro controlados.

Incendios forestales en Ecuador; preguntas frecuentes