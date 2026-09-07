Quema de desechos origina otro incendio forestal en Quito junto a la Simón Bolívar

Fecha de publicación: 7 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 7 de septiembre de 2026

Las alarmas por emergencias con fuego en las laderas capitalinas se encendieron nuevamente este lunes 7 de septiembre de 2026. Una quema no autorizada desató un conato de incendio forestal en Quito, específicamente en el sector de Guápulo, a un costado de la avenida Simón Bolívar.

La presencia de humo y llamas en el talud provocó la inmediata movilización de los equipos de socorro y afectó el tránsito en esta arteria del norte y oriente de la urbe.

Alerta por conato de incendio forestal en Quito

La emergencia se hizo visible pasando el puente de Guápulo, donde conductores que circulaban por el trazado observaron el fuego sobre la vegetación aledaña a la calzada y grabaron videos del incidente.

Video: API

Ante los reportes ciudadanos que alertaban sobre una densa columna de humo, el Cuerpo de Bomberos movilizó vehículos especializados y cuadrillas de combate para contener las llamas e impedir que se propagaran hacia la parte alta de la montaña.

Causas del flagelo y acciones de enfriamiento

Tras el despliegue técnico sobre el terreno, las brigadas bomberiles lograron controlar el fuego en su totalidad.

Los informes oficiales confirmaron que el siniestro fue provocado por una quema de desechos en el lugar. Una vez mitigadas las llamas, los rescatistas ejecutaron labores de enfriamiento directo en el suelo afectado para neutralizar brasas y evitar cualquier posibilidad de reactivación.

Carga vehicular en la avenida Simón Bolívar

El trabajo de los vehículos de emergencia en la orilla de la vía y la presencia de humo en el ambiente incidieron de forma inmediata en la movilidad.

Se reportó una fuerte congestión vehicular en sentido norte y sur a lo largo de la avenida Simón Bolívar en el tramo de Guápulo, por lo que las autoridades recomendaron a los conductores circular con precaución ante la hilera de automotores.

Sanciones y advertencia ciudadana

A raíz de este hecho, los bomberos recordaron que encender fuego en espacios con cobertura vegetal está prohibido por la normativa municipal. Las infracciones por provocar un incendio forestal contemplan sanciones económicas que pueden alcanzar multas de hasta 36 000 dólares.

Asimismo, la institución reiteró a la ciudadanía que, ante cualquier quema o columna de humo visible, se debe llamar de forma inmediata a la línea 9-1-1.

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