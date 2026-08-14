Incendio forestal en Monjas, controlado por Bomberos de Quito en la av. Simón Bolívar

Un incendio forestal se registró la mañana de este viernes 14 de agosto de 2026 en una ladera del sector de Monjas, en el sur de Quito. Según información preliminar, las llamas comenzaron en las inmediaciones de la avenida Simón Bolívar y avanzaron sobre parte de la vegetación del terreno.

El Cuerpo de Bomberos de Quito desplegó dos vehículos y ocho efectivos para atender la emergencia. Moradores del sector también colaboran con las labores de control. Hasta las 07:37, los bomberos informaron que habían controlado el fuego en un 80 %. El objetivo es liquidar por completo las llamas durante las próximas horas.

Bomberos controlan el fuego en una ladera de Monjas

Las primeras investigaciones apuntan a que una quema de desechos habría causado el incendio forestal. Las llamas afectaron la vegetación de la ladera y avanzaron por el terreno ubicado cerca de la avenida Simón Bolívar.

El sector presenta una condición que mantiene la atención de los equipos de emergencia. En la parte alta de la ladera existen varias viviendas, por lo que los trabajos se concentran en controlar el fuego y evitar que continúe avanzando.

Los bomberos trabajan junto con habitantes de la zona para contener las llamas. Hasta el momento, el personal ha logrado controlar el 80 % del incendio. Las labores continuarán hasta conseguir la liquidación total del fuego.

El incendio de Monjas ocurre mientras el Cuerpo de Bomberos de Quito mantiene trabajos de control en otro punto de la ciudad. En el extremo norte, el sector de Calacalí registra un incendio que lleva cuatro días con labores de atención.

Actualización: El Cuerpo de Bomberos Quito informó que el incendio fue controlado.

🚨 #CierreVialQuito | Por incendio



📍 Sector: Patrimonio Familiar

🛣️ Lugar: av. Simón Bolívar

🚧 Cierre: dos carriles

↔️ Sentido: norte-sur



⚠️Reduce la velocidad y conduce con precaución pic.twitter.com/205HEikctE — AMTQuito (@AMT_Quito) August 14, 2026

Calacalí también enfrenta un incendio forestal

En Calacalí, las condiciones del terreno y los fuertes vientos han provocado que las llamas vuelvan a activarse durante las labores de control. El incendio continúa en proceso de atención después de cuatro días.

Las estimaciones preliminares señalan que unas 250 hectáreas de vegetación resultaron afectadas por este incendio en el extremo norte de Quito. Los equipos mantienen las acciones para controlar y atender los puntos donde el fuego vuelve a aparecer.

Ante estos incendios, el Cuerpo de Bomberos de Quito pidió a la ciudadanía evitar la quema de desechos. La institución también recordó que las quemas con fines agrícolas están prohibidas por el riesgo que representan.

Los bomberos advirtieron que estas actividades pueden provocar que el fuego se salga de control y termine generando incendios forestales. El llamado busca prevenir nuevas emergencias en zonas con vegetación de Quito.

Mientras los equipos trabajan en Monjas para liquidar el incendio, las labores también continúan en Calacalí. En ambos casos, los bomberos mantienen acciones para controlar las llamas y reducir el riesgo de que el fuego avance sobre más vegetación.

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