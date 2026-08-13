Acciones sin descanso ante el incendio forestal en Tanlahua

Las brigadas del Cuerpo de Bomberos de Quito mantienen sus labores operativas este jueves 13 de agosto de 2026 para contener el incendio forestal en Tanlahua. Los equipos de socorro del Distrito Metropolitano permanecen desplegados en el sector de la emergencia, trabajando divididos en varios frentes estratégicos con el objetivo de frenar el avance de las llamas y evitar que continúe la destrucción de la vegetación de la zona.

Estrategias de contención contra el incendio forestal en Tanlahua

Dentro de las maniobras ejecutadas para frenar el incendio forestal en Tanlahua, el personal técnico enfoca sus esfuerzos en un frente crítico que abarca una extensión aproximada de 900 metros. En este punto específico de la intervención, los casacas rojas abren una línea de control y establecen ubicaciones estratégicas para cercar el paso del fuego y limitar definitivamente su propagación en el terreno.

Operaciones desde el aire y coordinación militar

El combate a este incendio forestal en Tanlahua ha contado con condiciones meteorológicas favorables durante la jornada, lo que facilitó el desarrollo de operaciones aéreas.

Esta ventaja del clima permitió llevar a cabo descargas continuas de agua sobre las áreas más críticas del foco eruptivo. Asimismo, para potenciar el soporte aéreo en el territorio, los organismos de socorro coordinan acciones conjuntas con efectivos de las Fuerzas Armadas.

Monitoreo permanente en el territorio afectado

Las diversas instituciones de respuesta permanecen desplegadas sobre el terreno para mantener un monitoreo constante del sector. Aunque las tareas de control avanzan en los frentes establecidos, el personal de emergencia no abandona la zona intervenida y vigila la evolución de las condiciones atmosféricas mientras continúan los trabajos para extinguir por completo el fuego.

Mensaje institucional sobre prevención de flagelos

Frente a la atención de esta emergencia, las autoridades recordaron a la ciudadanía que una pequeña acción humana puede desencadenar un evento adverso de gran magnitud. Por este motivo, se emitió un llamado directo para evitar la realización de quemas agrícolas o cualquier tipo de actividad que implique generar fuego cerca de áreas de vegetación, enfatizando que la prevención recae en las manos de toda la población.

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