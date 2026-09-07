Controlan incendio forestal en La Gasca, norte de Quito, tras quema de desechos

Fecha de publicación: 7 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 7 de septiembre de 2026

Las alarmas por emergencias relacionadas con el fuego volvieron a activarse en las laderas del noroccidente de la capital. La tarde de este lunes 7 de septiembre de 2026 se registró un incendio forestal en La Gasca, a la altura de la avenida Mariscal Sucre, evento que generó una densa columna de humo visible desde diferentes puntos urbanos y obligó a un despliegue operativo de los organismos de socorro.

Alerta por incendio forestal en La Gasca

La llamada de auxilio ingresó a la central del ECU 911 exactamente a las 12:47. De forma inmediata se articuló la intervención de efectivos del Cuerpo de Bomberos de Quito (CBQ) y agentes de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT), mientras las cámaras de la sala de videovigilancia de la Coordinación Zonal 2-9 monitoreaban el avance del humo sobre la montaña y la proximidad con las edificaciones colindantes.

🔄 #Actualización | La quema de desechos registrada en el sector de La Gasca se encuentra controlada.



👩🏻‍🚒 Gracias a la respuesta oportuna de nuestro equipo, se evitó que el fuego cause mayores daños.



💦 Al momento, continuamos con labores de enfriamiento.



🚁 Desde el aire con… https://t.co/dCQMDxdW6p pic.twitter.com/L3ucSo3GCk — Bomberos Quito (@BomberosQuito) September 7, 2026

Intervención con helicóptero y control del fuego

Para frenar el avance de las llamas hacia la ladera, los equipos de emergencia ejecutaron maniobras de combate directo sobre el terreno complementadas con apoyo aéreo.

Un helicóptero institucional realizó descargas de agua en la zona afectada. Cerca de las 14:00, las autoridades informaron que la situación quedó controlada y que las cuadrillas pasaron a cumplir tareas de enfriamiento para impedir reactivaciones y daños mayores.

Hasta ese momento no se reportaron personas heridas ni afectaciones en viviendas.

Causa del incidente y llamado preventivo

El reporte emitido por los Bomberos de Quito precisó que el siniestro fue originado por una quema de desechos en el sector. La entidad enfatizó que quemar basura o hierba seca no constituye una acción inofensiva, advirtiendo sobre el peligro que estas prácticas representan para la vida de las personas, las infraestructuras habitacionales y el entorno natural.

Cierre vial y restricciones vehiculares en la zona

La emergencia incidió de manera directa en el tránsito vehicular de este sector del centro-occidente capitalino.

La AMT dispuso el cierre de la circulación en la intersección de la avenida Mariscal Sucre y Humberto Albornoz, instando a los conductores a movilizarse con precaución y hacer uso de rutas alternas mientras el personal de emergencia operaba en el sitio.

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