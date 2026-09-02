Alarma por un incendio en la vía a Daule en el norte de Guayaquil

Una emergencia industrial movilizó a los organismos de socorro durante la tarde y noche de este miércoles 2 de septiembre de 2026. Las columnas de humo y el fuego reportados por un incendio en la vía a Daule, a la altura del kilómetro 7,5 en el norte de Guayaquil, generaron alerta entre transeúntes y moradores del sector, coincidiendo temporalmente con una interrupción del servicio eléctrico que afectaba a varios barrios del norte y noroeste de la urbe porteña, cuyas causas investiga CNEL.

Origen del incendio en la vía a Daule

El percance se localizó en la subestación eléctrica privada perteneciente a la empresa camaronera Santa Priscila.

De acuerdo con las evaluaciones técnicas del Cuerpo de Bomberos de Guayaquil, el fuego comenzó en un transformador de energía luego de que su aceite interno se contaminara y posteriormente se inflamara, provocando la emisión de llamas y humo visible desde distintos puntos del perímetro fabril.

Control inicial con extintores en la planta

Antes del arribo de los vehículos de socorro, los trabajadores de la propia compañía activaron los protocolos internos de seguridad.

Los colaboradores emplearon extintores de polvo químico seco para contener el avance del fuego de forma directa, logrando sofocar las llamas principales y evitando que la radiación térmica alcanzara los galpones y otras áreas operativas del complejo industrial.

Despliegue operativo del Cuerpo de Bomberos

Pese a que la situación fue contenida en primera instancia por las brigadas de la fábrica, el Cuerpo de Bomberos acudió con ocho unidades y cerca de 40 efectivos.

Los uniformados ingresaron para realizar tareas de enfriamiento, verificar que no existieran focos activos de calor y constatar la ausencia total de fuego o emanación de humo, descartando el tendido de mangueras de agua debido a la rápida acción inicial.

Evaluación de daños y resguardo en el perímetro

Las autoridades bomberiles confirmaron que el siniestro no dejó personas heridas. La afectación material se concentró exclusivamente en el transformador alcanzado por el fuego, el cual quedó completamente averiado.

Hacia las 21:00, la mayor parte de las motobombas se retiró del punto, quedando el resguardo exterior a cargo de la Policía Nacional y la seguridad privada de la entidad.

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