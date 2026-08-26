Trabajador murió tras quedar atrapado en un molino en Guayaquil

Un hombre murió al quedar atrapado en un molino mientras cumplía con su jornada laboral en una farmacéutica, ubicada en el km 7.5 de la vía a Daule. El hecho se registró la mañana del miércoles 25 de agosto de 2026.

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Su cuerpo quedó atrapado en el molino

La emergencia del hombre atrapado en el molino fue atendida por el Cuerpo de Bomberos de Guayaquil, quienes llegaron el sitio con tres vehículos de rescate y una ambulancia.

Al llegar, verificaron que se trataba de un hombre de 40 años que ya se encontraba sin signos vitales. El personal bomberil se encargó de la extracción del cuerpo. “Se tuvo que extraer el cuerpo con un equipo especializado de rescate”, dijo el Cuerpo de Bomberos de Guayaquil.

Es considerado como accidente laboral

Según información preliminar, se habría tratado de un hombre que a penas tenía cuatro meses de haber ingresado a la empresa a trabajar. El incidente se habría dado cuando el trabajador se encontraba limpiando el molino.

“No ha cumplido los protocolos que se deben de cumplir, como apagar o desconectar la maquinaria. A lo que está limpiando le hala el brazo (el molino)… es un accidente laboral”, explicó personal de la Policía Nacional, quienes se encargaron del procedimiento investigativo.

El accidente alarmó a compañeros del fallecido, quienes también lamentaron su deceso. Hasta el momento las autoridades no han brindado información de la identidad trabajador.

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❓ ¿Qué ocurrió con el trabajador que murió atrapado en un molino en Guayaquil?

Un hombre de 40 años murió tras quedar atrapado en un molino mientras cumplía su jornada laboral en una farmacéutica ubicada en el km 7,5 de la vía a Daule.

El accidente ocurrió la mañana del miércoles 25 de agosto de 2026. Según información preliminar, el trabajador se encontraba limpiando la maquinaria cuando su brazo habría sido atrapado por el molino.

❓ ¿Cómo fue rescatado el cuerpo del trabajador atrapado en el molino?

El Cuerpo de Bomberos de Guayaquil realizó la extracción del cuerpo con equipos especializados de rescate.

Los bomberos acudieron al lugar con tres vehículos de rescate y una ambulancia. Al llegar, confirmaron que el trabajador ya no tenía signos vitales.

❓ ¿Por qué se considera un accidente laboral?

La Policía Nacional indicó que el trabajador habría quedado atrapado mientras limpiaba el molino sin que la maquinaria estuviera apagada o desconectada.

Las autoridades investigan si se cumplieron los protocolos de seguridad establecidos para la manipulación y limpieza de maquinaria industrial.

❓ ¿Cuánto tiempo llevaba trabajando el hombre en la empresa?

Según información preliminar, el trabajador llevaba aproximadamente cuatro meses en la empresa.

El hombre realizaba sus actividades laborales en una farmacéutica ubicada en la vía a Daule. Su identidad no ha sido informada oficialmente por las autoridades.

❓ ¿Qué investigan las autoridades tras la muerte del trabajador en Guayaquil?

La Policía Nacional realiza el procedimiento investigativo para determinar cómo ocurrió el accidente y establecer las posibles responsabilidades.

La investigación deberá determinar si se cumplieron los protocolos de seguridad para apagar o desconectar la maquinaria antes de realizar labores de limpieza.