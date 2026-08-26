Balacera en Guayaquil: niños quedaron atrapados en medio del ataque en Isla Trinitaria

Una fuerte balacera se registró entre el sector Cisne 2 y la Isla Trinitaria, al sur de Guayaquil, la tarde del martes 25 de agosto de 2026. El violento hecho quedó registrado en videos que se difundieron en redes, causando alarma entre la ciudadanía, sobre todo entre los moradores del sector.

Lo que se conoce de la balacera

El cruce de fuegos se desarrolló en el sector del Cisne 2 y la Isla Trinitaria. Lo que se conoce hasta el momento es que presuntos hombres armados llegaron en una lancha, desde el Estero del Salado y abrieron fuego contra otras personas que serían de otra agrupación criminal.

Los disparos que se propinaban al aire libre obligaron a los moradores del sector a correr para resguardarse en sus viviendas, mientras que otros buscaron refugio de inmediato en la calle.

Una de las escenas que mayor impactó causó es la de cuatro niños que quedaron atrapados en medio de la balacera; en las imágenes se puede ver cómo asustados se abrazan entre ellos y, agachados detrás de la pared de un parque, tratan de protegerse de las balas.

Fuerte balacera en Cisne 2, la Pista de Las Malvinas. Guayaquil de terror. pic.twitter.com/VRiZdEipdO — Fiore Candela (@Ciudad_candela) August 26, 2026

Muertos y heridos

Según un reporte de Ecuavisa, la Policía confirmó el fallecimiento de dos jóvenes, uno de 19 y otro de 21 años. Mientras que un hombre de 31 quedó herido.

Tras los múltiples llamados de emergencia, autoridades de la Policía llegaron al lugar y procedieron a acordonar la zona. En tanto, personal de criminalística inspeccionó la zona en búsqueda de indicios balísticos.

Tras la balacera, se realizaron patrullajes y se habrían activado operativos de inteligencia para identificar a los presuntos responsables del enfrentamiento.

Se espera que la Policía Nacional brinde mayor información de este hecho que generó pánico entre los moradores del sector y la ciudadanía en general. Hasta el cierre de esta nota la Policía no se pronunciaba oficialmente, pese a que se solicitó información en dos ocasiones.

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