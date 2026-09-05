Bomberos de Quito controlan incendio forestal en Tumbaco este sábado 5 de septiembre

Fecha de publicación: 5 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 5 de septiembre de 2026

El Cuerpo de Bomberos Quito informó la tarde de este sábado 5 de septiembre sobre un incendio forestal en el sector de San Juan de Chuspiyacu, conocido como Polígono de tiro, en Tumbaco. Los equipos de emergencia trabajan en el lugar para controlar el fuego y evitar que se extienda.

La institución también mantiene un monitoreo del comportamiento del incendio con aeronaves no tripuladas, conocidas como drones. Al momento, los bomberos reportaron que no existen líneas de propagación. En las labores participan 47 efectivos y 16 vehículos.

Bomberos monitorean incendio forestal en Tumbaco

El incendio forestal se registra en el sector de San Juan de Chuspiyacu, en Tumbaco. El Cuerpo de Bomberos Quito desplegó personal y vehículos para enfrentar la emergencia.

Los equipos realizan labores de control para impedir que el fuego se propague hacia otros sectores. Además, la institución utiliza drones para seguir el comportamiento de las llamas y monitorear la situación en la zona.

Según el reporte difundido la tarde de este sábado 5 de septiembre, los bomberos no han identificado líneas de propagación del incendio. Sin embargo, los equipos continúan con las labores en el sitio.

En la emergencia trabajan 47 efectivos del Cuerpo de Bomberos Quito. La institución también movilizó 16 vehículos para apoyar las tareas de control del fuego en San Juan de Chuspiyacu.

Quito recuerda las sanciones por provocar incendios forestales

Las autoridades recordaron las sanciones económicas que enfrentan las personas que provoquen incendios forestales, además de las responsabilidades administrativas y penales correspondientes.

Durante la presentación del Plan Fuego 2026, el alcalde Pabel Muñoz explicó que la Ordenanza de Uso del Fuego 075 establece tres categorías de infracciones. Las sanciones económicas varían según la gravedad del hecho y su impacto en la vida, la fauna y el ambiente.

Las infracciones leves reciben multas de entre 482 y 1 205 dólares, equivalentes de uno a 2,5 salarios básicos unificados. Las infracciones graves implican sanciones de entre 1 446 y 2 169 dólares, correspondientes de tres a 4,5 salarios básicos.

Para las infracciones muy graves, las multas van de 2 410 a 36 150 dólares, es decir, de cinco a 75 salarios básicos unificados.

El Municipio recordó que provocar un incendio forestal constituye una infracción grave. Además, advirtió que la sanción económica puede superar los 36 000 dólares.

Las quemas a cielo abierto de desechos agrícolas y basura también reciben sanciones. Durante la presentación del Plan Fuego 2026, el director de la Agencia Metropolitana de Control, Gustavo Chiriboga, explicó que estas prácticas pueden originar incendios forestales. En estos casos, la multa corresponde al 50 % de un salario básico unificado, equivalente a 241 dólares.

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