Incendio forestal en Mastodontes tiene tres líneas de fuego activas en Quito

Fecha de publicación: 8 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 8 de septiembre de 2026

Un incendio forestal se registra en el sector de Mastodontes, en el norte de Quito. El Servicio Integrado de Seguridad ECU911 detectó la emergencia mediante sus cámaras de videovigilancia y coordinó la atención con varias instituciones.

El fuego se localiza en la avenida Velasco Ibarra y Roldós Aguilera. Equipos del Cuerpo de Bomberos de Quito, la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) y la Policía Nacional acudieron al sitio para atender la emergencia, controlar las llamas y resguardar la zona.

Bomberos combaten tres líneas de fuego activas

El Cuerpo de Bomberos de Quito informó que su equipo realiza labores de contención en tres líneas de fuego activas en el sector de Mastodontes, en el norte de Quito. Para atender la emergencia, la institución desplegó a 45 efectivos y 15 unidades.

Además, un helicóptero del Cuerpo de Bomberos de Quito se sumó a las tareas para apoyar el trabajo que realizan los equipos en tierra. La aeronave ha efectuado 10 descargas de agua como parte de las labores para contener el incendio forestal.

El ECU911 señaló que sus cámaras de videovigilancia permitieron identificar el incidente en este sector de la capital. Desde la central de emergencias se activó la coordinación con las instituciones encargadas de responder ante este tipo de eventos.

El Cuerpo de Bomberos también informó que las condiciones en la zona complican la emergencia. Los fuertes vientos y el tipo de material combustible han generado una gran cantidad de humo en el sector.

Ante esta situación, la institución pidió a las personas que se encuentren cerca tomar precauciones. Mientras tanto, los equipos continúan las labores de contención en las tres líneas de fuego activas.

Policía, AMT y ECU911 apoyan la atención

Personal de la Policía Nacional también llegó al lugar del incendio. Los agentes brindan seguridad y ayudan a resguardar la zona mientras los equipos de emergencia realizan las labores de control.

Por su parte, la AMT también se encuentra en el sitio, tras la coordinación realizada por el ECU911. La atención de la emergencia involucra a varias instituciones que trabajan de manera conjunta en el sector.

El Centro Zonal 2-9 del ECU911 mantiene el monitoreo de la situación. La entidad sigue la emergencia mediante el sistema de VideovigilanciaECU911 y brinda apoyo a la atención desde su centro de operaciones.

El ECU911 recordó a la ciudadanía que puede comunicarse al 911 ante cualquier emergencia. Los organismos de respuesta continúan desplegados en Mastodontes para contener el incendio forestal y evitar que las llamas se extiendan.

Otro incendio se registró en El Panecillo en la mañana en Quito

La emergencia en Mastodontes es el segundo incendio que los equipos de Bomberos de Quito combaten este martes 8 de septiembre de 2026. Durante la mañana, otra alerta movilizó a los organismos de respuesta hacia el sector de El Panecillo, en el centro de Quito.

El ECU911 recibió ese reporte a las 08:49 y coordinó la atención con el Cuerpo de Bomberos Quito. Los equipos de primera respuesta acudieron a la avenida Velasco Ibarra y confirmaron que se trataba de un conato de incendio forestal.

Posteriormente, el Cuerpo de Bomberos Quito informó que la emergencia correspondía a una quema de desechos. La columna de humo generó la alerta y movilizó a los equipos de respuesta.

Los bomberos realizaron labores de control para evitar que el fuego se propagara. Tras su intervención, la institución confirmó que logró controlar la emergencia. Luego, los equipos iniciaron labores de enfriamiento en la zona.

Durante la atención, la sala de videovigilancia de la Coordinación Zonal 2-9 mantuvo el monitoreo de la emergencia. El personal de primera respuesta también confirmó en el sitio la presencia del conato de incendio forestal.

Bomberos recordó que las quemas están prohibidas y advirtió que esta práctica puede generar multas de hasta 36 000 dólares. La institución pidió a la ciudadanía reportar de inmediato al 9-1-1 cualquier quema o columna de humo para facilitar la coordinación de la respuesta.

Por su parte, el ECU911 recomendó a los conductores circular con precaución en la zona y respetar los límites de velocidad. Tras controlar la quema de desechos en El Panecillo, los equipos permanecieron en el sitio para completar las labores de enfriamiento.

🔄#Actualización | Incendio forestal sector de Mastodontes.



🔥 Al momento, nuestro equipo se encuentra realizando labores de contención en tres líneas de fuego activas.



💪 Además, hemos realizado diez descargas de agua con nuestro helicóptero para apoyar el trabajo en tierra.… https://t.co/EwcooSzQWr pic.twitter.com/9Ef2P14Hgj — Bomberos Quito (@BomberosQuito) September 8, 2026

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