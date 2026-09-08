Conato de incendio en El Panecillo es controlado por los bomberos de Quito

Fecha de publicación: 8 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 8 de septiembre de 2026

Una columna de humo alertó sobre una emergencia en el sector de El Panecillo, en Quito, la mañana de este martes 8 de septiembre de 2026. El ECU 911 recibió la alerta a las 08:49 y coordinó la atención con el Cuerpo de Bomberos Quito (CBQ).

Los equipos de primera respuesta acudieron al sitio, ubicado en la avenida Velasco Ibarra. El personal que llegó al lugar informó que se trataba de un conato de incendio forestal. Los Bomberos realizaron labores de control para evitar que el fuego se propagara y posteriormente confirmaron que la emergencia quedó controlada.

Bomberos controlaron la quema de desechos

El Cuerpo de Bomberos Quito informó que la emergencia correspondía a una quema de desechos registrada en el sector de El Panecillo. La presencia de una columna de humo generó la alerta y movilizó a los equipos de respuesta.

Los bomberos trabajaron en el sitio para controlar las llamas y evitar que el fuego alcanzara otras áreas. Tras su intervención, la institución informó que logró controlar la quema.

Luego de controlar el fuego, los equipos iniciaron labores de enfriamiento. Estas tareas se desarrollaban en el lugar después de que los bomberos evitaran la propagación de las llamas.

El ECU 911 también informó que personal de primera respuesta confirmó en el sitio la presencia de un conato de incendio forestal. Mientras duraba el incidente, la sala de videovigilancia de la Coordinación Zonal 2-9 mantenía un monitoreo de la emergencia.

Bomberos recuerda que las quemas están prohibidas

El Cuerpo de Bomberos Quito recordó que realizar quemas está prohibido. La institución señaló que esta práctica puede generar multas de hasta 36 000 dólares.

Ante la presencia de una quema o una columna de humo, Bomberos pidió a la ciudadanía reportar el hecho de inmediato al 9-1-1. La alerta permite coordinar la atención de los equipos de emergencia.

Por su parte, el ECU 911 recomendó a los ciudadanos conducir con precaución en la zona y respetar los límites de velocidad.

La emergencia ocurrió durante la mañana del martes 8 de septiembre de 2026. El ECU 911 recibió la alerta a las 08:49 sobre el incidente en El Panecillo, en la avenida Velasco Ibarra, y coordinó la respuesta con el Cuerpo de Bomberos Quito.

Tras controlar la quema de desechos, los equipos permanecieron en el lugar para realizar labores de enfriamiento. El sistema de videovigilancia de la Coordinación Zonal 2-9 continuó con el monitoreo mientras se desarrollaba la atención de la emergencia.

🔁 #Actualización | Gracias al oportuno trabajo de nuestro equipo, la quema de desechos registrada en el sector de El Panecillo fue controlada.



🚒 Al momento, se realizan labores de enfriamiento.



💰Recuerda, realizar quemas está prohibido y existen multas de hasta $36.000.



📞… https://t.co/8WHAc6magE pic.twitter.com/ZTQQTYXiZv — Bomberos Quito (@BomberosQuito) September 8, 2026

Te recomendamos