¿Puede la IA evitar que un incendio forestal gane intensidad en Quito?

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Quito atraviesa una época seca en la que los incendios forestales vuelven a poner bajo atención la prevención y la capacidad de respuesta. El Cuerpo de Bomberos cuenta con un plan específico y recursos tecnológicos para enfrentar estas emergencias. A estas herramientas se suma una posibilidad que gana espacio en el análisis del riesgo: utilizar inteligencia artificial para obtener información antes de que el fuego alcance mayor intensidad.
Guillermo Mosquera, director de la Escuela de Mecatrónica de la UIDE, explica que la inteligencia artificial puede procesar grandes cantidades de información en poco tiempo para anticipar escenarios de riesgo.
Los modelos pueden integrar imágenes satelitales, cámaras térmicas, drones, sensores de humedad, temperatura, velocidad del viento, tipo de vegetación, pendientes del terreno e indicadores de sequía.
El cruce de esas variables permite identificar sectores donde existe mayor probabilidad de inicio de un incendio y construir mapas dinámicos de riesgo.
“Su principal aporte es anticiparse al problema y ayudar a tomar mejores decisiones antes que el fuego se propague”, señala Mosquera.
La información puede orientar acciones como retirar vegetación seca, reforzar la vigilancia en zonas críticas, restringir actividades que puedan provocar incendios o ubicar brigadas y vehículos en lugares estratégicos.
La visión artificial constituye otra aplicación de esta tecnología. Mosquera explica que cámaras y sensores pueden aportar información para identificar señales tempranas de calor o posibles focos.
Según el experto, un foco pequeño suele resultar más manejable y menos costoso de controlar que un incendio que se extiende por efecto del viento y la vegetación seca.
Los modelos también pueden estimar la dirección que podría tomar el fuego y cómo se dispersaría el humo.
Mosquera cita como ejemplo el proyecto Wildfire Digital Swing de la NASA. Según su explicación, este combina inteligencia artificial con información de satélites, sensores terrestres y observaciones aéreas. El especialista compara este sistema con un gemelo digital del territorio que permite evaluar distintos escenarios.
El Cuerpo de Bomberos de Quito presentó el 4 de junio de 2026 su campaña de prevención ante la llegada del verano. La estrategia contempla prevención, mitigación y monitoreo; preparación y respuesta; y comunicación de crisis para emergencias y desastres. La IA no estaba entre sus herramientas.
La institución cuenta con un plan específico para incendios forestales. Este incluye monitoreo y alertas, despacho de recursos operativos, fases de activación, niveles de respuesta y coordinación interinstitucional.
Entre las herramientas disponibles constan imágenes satelitales, sistemas ópticos térmicos, mapas en tres dimensiones, equipamiento de radio y telefonía satelital.
Bomberos también dispone de 10 aeronaves no tripuladas, un helicóptero, 46 vehículos especializados, 39 vehículos contraincendios y 12 vehículos de abastecimiento.
Bomberos cuenta con 200 kilómetros cuadrados de la ciudad mapeados y visualización de sitios estratégicos, como el trayecto del Metro de Quito.
Ante una emergencia, el sistema permite localizar coordenadas y determinar medidas exactas de altura y superficie. Los equipos también pueden identificar puntos para distribuir recursos y ubicar hidrantes cercanos.
La tecnología complementa la capacidad operativa de la institución, que cuenta con 769 personas en el área operativa, 187 de apoyo y 162 de soporte operativo.
Mosquera advierte que estas herramientas no sustituyen a los bomberos, las brigadas forestales ni la educación ciudadana. Su función se concentra en aportar información para reducir los tiempos de detección y orientar las decisiones de prevención y respuesta.
El especialista sostiene que la combinación de IA, educación, manejo forestal y coordinación institucional puede contribuir a disminuir la intensidad de los incendios, los daños ambientales y el riesgo para las comunidades.
Quito también aplica medidas preventivas sobre el terreno. La estrategia presentada por Bomberos contempla la reducción de cobertura vegetal en zonas críticas de parques urbanos y áreas de interfase de 23 parroquias, entre ellas Calderón, Nono, Chilibulo y Conocoto.
La ciudad registró 262 incendios forestales en 2024 y 27 en 2025. La incorporación de nuevas tecnologías plantea la posibilidad de sumar información a la prevención para detectar riesgos antes de que una emergencia alcance mayor escala.
La inteligencia artificial puede procesar grandes cantidades de datos para identificar zonas con mayor probabilidad de que se inicie un incendio.
Contexto: Según Guillermo Mosquera, director de la Escuela de Mecatrónica de la UIDE, esta información puede orientar acciones preventivas antes de que el fuego se propague.
Los modelos pueden combinar imágenes satelitales, cámaras térmicas, drones y sensores con información meteorológica y del terreno.
Contexto: Entre las variables constan humedad, temperatura, velocidad del viento, vegetación, pendientes e indicadores de sequía.
La tecnología puede ayudar a identificar señales tempranas de calor, humo o posibles focos mediante visión artificial, cámaras y sensores.
Contexto: Mosquera señala que detectar un foco pequeño permite actuar antes de que el viento y la vegetación seca favorezcan su expansión.
Los modelos pueden estimar la posible dirección del fuego y la dispersión del humo.
Contexto: El análisis de distintas variables permite construir mapas dinámicos de riesgo y evaluar posibles escenarios.
La estrategia presentada por Bomberos Quito el 4 de junio de 2026 no incluyó inteligencia artificial entre sus herramientas.
Contexto: La institución sí utiliza imágenes satelitales, sistemas ópticos térmicos, mapas en tres dimensiones, radio y telefonía satelital.
Bomberos dispone de sistemas de monitoreo, imágenes satelitales, tecnología térmica, mapas 3D y aeronaves no tripuladas.
Contexto: La institución cuenta con 10 aeronaves no tripuladas, un helicóptero, 46 vehículos especializados, 39 vehículos contraincendios y 12 de abastecimiento.
El sistema permite localizar coordenadas, medir alturas y superficies e identificar sitios estratégicos para distribuir recursos durante una emergencia.
Contexto: Bomberos cuenta con 200 kilómetros cuadrados mapeados. La herramienta también permite localizar hidrantes cercanos.
No. Mosquera señala que estas herramientas complementan el trabajo de bomberos y brigadas forestales.
Contexto: Su función consiste en reducir los tiempos de detección y aportar información para orientar decisiones de prevención y respuesta.
Bomberos contempla reducir la cobertura vegetal en zonas críticas de parques urbanos y áreas de interfase.
Contexto: La estrategia incluye 23 parroquias, entre ellas Calderón, Nono, Chilibulo y Conocoto. Quito registró 262 incendios forestales en 2024 y 27 en 2025.