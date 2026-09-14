¿Puede la IA evitar que un incendio forestal gane intensidad en Quito?

Fecha de publicación: 14 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 14 de septiembre de 2026

Quito atraviesa una época seca en la que los incendios forestales vuelven a poner bajo atención la prevención y la capacidad de respuesta. El Cuerpo de Bomberos cuenta con un plan específico y recursos tecnológicos para enfrentar estas emergencias. A estas herramientas se suma una posibilidad que gana espacio en el análisis del riesgo: utilizar inteligencia artificial para obtener información antes de que el fuego alcance mayor intensidad.

Inteligencia artificial puede anticipar el riesgo de incendios forestales en Quito

Guillermo Mosquera, director de la Escuela de Mecatrónica de la UIDE, explica que la inteligencia artificial puede procesar grandes cantidades de información en poco tiempo para anticipar escenarios de riesgo.

Los modelos pueden integrar imágenes satelitales, cámaras térmicas, drones, sensores de humedad, temperatura, velocidad del viento, tipo de vegetación, pendientes del terreno e indicadores de sequía.

El cruce de esas variables permite identificar sectores donde existe mayor probabilidad de inicio de un incendio y construir mapas dinámicos de riesgo.

“Su principal aporte es anticiparse al problema y ayudar a tomar mejores decisiones antes que el fuego se propague”, señala Mosquera.

La información puede orientar acciones como retirar vegetación seca, reforzar la vigilancia en zonas críticas, restringir actividades que puedan provocar incendios o ubicar brigadas y vehículos en lugares estratégicos.

IA puede detectar humo y puntos calientes antes de que avance el fuego

La visión artificial constituye otra aplicación de esta tecnología. Mosquera explica que cámaras y sensores pueden aportar información para identificar señales tempranas de calor o posibles focos.

Según el experto, un foco pequeño suele resultar más manejable y menos costoso de controlar que un incendio que se extiende por efecto del viento y la vegetación seca.

Los modelos también pueden estimar la dirección que podría tomar el fuego y cómo se dispersaría el humo.

Mosquera cita como ejemplo el proyecto Wildfire Digital Swing de la NASA. Según su explicación, este combina inteligencia artificial con información de satélites, sensores terrestres y observaciones aéreas. El especialista compara este sistema con un gemelo digital del territorio que permite evaluar distintos escenarios.

Bomberos Quito utiliza tecnología para monitorear incendios forestales

El Cuerpo de Bomberos de Quito presentó el 4 de junio de 2026 su campaña de prevención ante la llegada del verano. La estrategia contempla prevención, mitigación y monitoreo; preparación y respuesta; y comunicación de crisis para emergencias y desastres. La IA no estaba entre sus herramientas.

La institución cuenta con un plan específico para incendios forestales. Este incluye monitoreo y alertas, despacho de recursos operativos, fases de activación, niveles de respuesta y coordinación interinstitucional.

Entre las herramientas disponibles constan imágenes satelitales, sistemas ópticos térmicos, mapas en tres dimensiones, equipamiento de radio y telefonía satelital.

Bomberos también dispone de 10 aeronaves no tripuladas, un helicóptero, 46 vehículos especializados, 39 vehículos contraincendios y 12 vehículos de abastecimiento.

Sistema 3D de Bomberos Quito permite gestionar recursos ante emergencias

Bomberos cuenta con 200 kilómetros cuadrados de la ciudad mapeados y visualización de sitios estratégicos, como el trayecto del Metro de Quito.

Ante una emergencia, el sistema permite localizar coordenadas y determinar medidas exactas de altura y superficie. Los equipos también pueden identificar puntos para distribuir recursos y ubicar hidrantes cercanos.

La tecnología complementa la capacidad operativa de la institución, que cuenta con 769 personas en el área operativa, 187 de apoyo y 162 de soporte operativo.

IA para incendios forestales complementa el trabajo de los bomberos

Mosquera advierte que estas herramientas no sustituyen a los bomberos, las brigadas forestales ni la educación ciudadana. Su función se concentra en aportar información para reducir los tiempos de detección y orientar las decisiones de prevención y respuesta.

El especialista sostiene que la combinación de IA, educación, manejo forestal y coordinación institucional puede contribuir a disminuir la intensidad de los incendios, los daños ambientales y el riesgo para las comunidades.

Quito también aplica medidas preventivas sobre el terreno. La estrategia presentada por Bomberos contempla la reducción de cobertura vegetal en zonas críticas de parques urbanos y áreas de interfase de 23 parroquias, entre ellas Calderón, Nono, Chilibulo y Conocoto.

La ciudad registró 262 incendios forestales en 2024 y 27 en 2025. La incorporación de nuevas tecnologías plantea la posibilidad de sumar información a la prevención para detectar riesgos antes de que una emergencia alcance mayor escala.

Incendios forestales en Quito; preguntas frecuentes