Incendio destruyó una vivienda en Zabala tras explosiones de tanques de gas, en Quito

Fecha de publicación: 11 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 10 de septiembre de 2026

Un incendio consumió por completo una vivienda en el sector de Zabala, en Calderón, al norte de Quito. El Cuerpo de Bomberos de Quito informó que sus equipos acudieron al lugar para controlar la emergencia, registrada en una vivienda del sector.

Los bomberos controlaron el fuego y luego iniciaron las labores de enfriamiento. Una persona afectada recibió atención prehospitalaria de los paramédicos de la institución. En total, 27 efectivos y 10 vehículos participaron en la atención de la emergencia.

Tres tanques de gas explotaron durante el incendio

El incendio se habría originado luego de la explosión de tanques de gas. Tres cilindros explotaron y provocaron dos explosiones dentro de la vivienda. Las llamas consumieron totalmente el inmueble.

Según reportó el canal Ecuavisa, una familia había salido del lugar para dejar las cenizas de uno de sus integrantes, quien falleció después de perder la batalla contra el cáncer. En ese momento se produjo el incendio.

Una llamada alertó a los familiares sobre lo que ocurría. Cuando llegaron al sitio, el fuego ya había consumido toda la vivienda.

El incendio también afectó un local dedicado a la venta de ropa. Además, dos mascotas murieron dentro de la casa. Los animales quedaron atrapados debajo de la cama de uno de los dormitorios y no lograron salir del inmueble durante la emergencia.

Los bomberos también reportaron un incidente mientras atendían el fuego. Personas desconocidas intentaron ingresar a la vivienda con el supuesto propósito de ayudar. Sin embargo, según el reporte de los bomberos, aparentemente buscaban sacar los tanques de gas. El personal de emergencia les impidió entrar al inmueble.

Mientras los equipos trabajaban en la zona, el Cuerpo de Bomberos desplegó personal para controlar las llamas y posteriormente realizar las labores de enfriamiento. Una vez controlado el incendio, el equipo de investigación de incendios permaneció en el sitio para determinar las causas de la emergencia.

🔄 #Actualización | El incendio estructural registrado en una vivienda en el sector de Zabala, Calderón ha sido controlado.



👩🏻‍🚒 Al momento, se realizan labores de enfriamiento.



🚑 Una persona que resultó afectada recibió atención prehospitalaria por parte de nuestros… https://t.co/GQDFGpeQIZ pic.twitter.com/m3sfxC2W5a — Bomberos Quito (@BomberosQuito) September 11, 2026

Bomberos recuerdan cómo actuar ante una fuga de gas

El Cuerpo de Bomberos de Quito recordó a la ciudadanía la importancia de revisar las instalaciones de gas en los hogares. La institución señaló que un mantenimiento adecuado puede ayudar a prevenir emergencias relacionadas con estos sistemas.

Los bomberos explicaron que una fuga de gas puede representar un riesgo alto cuando ocurre en un espacio cerrado. En esas condiciones, una chispa mínima o una fuente de calor puede provocar una deflagración en pocos segundos.

Por eso, ante cualquier indicio de fuga o una situación que represente peligro, la ciudadanía debe actuar de inmediato y comunicarse con la línea de emergencias 9-1-1 para solicitar ayuda.

La institución también insistió en la prevención como una medida fundamental de seguridad. La revisión de conexiones, válvulas y sistemas de gas en las viviendas puede evitar incidentes que pongan en riesgo la vida de las personas y la infraestructura.

El Cuerpo de Bomberos de Quito recordó que, ante una emergencia, la ciudadanía debe llamar al 9-1-1 para recibir atención oportuna.

Te recomendamos