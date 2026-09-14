Incendio en La Vicentina está controlado; la circulación es restringida en la av. Velasco Ibarra, en Quito

Fecha de publicación: 14 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 11 de septiembre de 2026

El Cuerpo de Bomberos de Quito informó que el incendio forestal que comenzó la tarde del domingo en el sector de La Vicentina, en Quito, ya está controlado. El fuego también alcanzó sectores de Itchimbía, donde los equipos de emergencia continúan con labores de enfriamiento para evitar que las llamas se reactiven.

Los bomberos permanecen desplegados en los distintos flancos del incendio. Durante la noche y la madrugada, los efectivos monitorearon la zona para identificar posibles puntos calientes. De manera preliminar, la institución estima que el fuego afectó unas cinco hectáreas. Las labores de control y vigilancia continúan este lunes.

Bomberos mantienen vigilancia en la zona afectada

El Cuerpo de Bomberos activó un Puesto de Mando Unificado (PMU) para coordinar las operaciones directamente en el terreno. En el sitio trabajan más de 70 efectivos y 27 vehículos, mientras los equipos ejecutan tareas de enfriamiento en los diferentes flancos.

La institución destacó el trabajo conjunto que permitió controlar el incendio y proteger la vida. Aunque las llamas ya no avanzan, los bomberos mantienen las labores en el área afectada y revisan el terreno para detectar puntos calientes.

Los bomberos se mantendrán en el lugar hasta declarar el incendio totalmente liquidado. Posterior a ello, trabajarán en cortar ramas y árboles quemados que puedan representar peligro.

La Secretaría de Salud también acudió al lugar para ayudar a las personas afectadas por la inhalación de humo.

El Cuerpo de Bomberos también hizo un llamado a la ciudadanía para prevenir este tipo de emergencias. La institución señaló que los incendios forestales muchas veces empiezan por acciones humanas, como una quema, una fogata, una colilla o una llama que pierde el control.

La entidad recordó que quemar no constituye una acción inofensiva. Una llama puede poner en peligro la vida de las personas, las viviendas de los vecinos, los bosques y a toda una comunidad.

Los bomberos señalaron que sus equipos estarán disponibles para responder ante este tipo de emergencias y proteger a la ciudadanía. Sin embargo, insistieron en que evitar el inicio de un incendio también depende de las acciones de las personas.

Ante la presencia de una columna de humo, la recomendación es llamar inmediatamente al 9-1-1.

✊🏻 #JuntosContraElFuego | En el incendio forestal registrado en los sectores de La Vicentina e Itchimbía, entregamos todo nuestro esfuerzo para contener el fuego, proteger la vida y evitar su propagación.



🚒 No quemes desechos. Una quema puede convertirse en un incendio y poner… pic.twitter.com/XL84pGt3J7 — Bomberos Quito (@BomberosQuito) September 14, 2026

AMT mantiene cambios en la circulación por la av. Oriental

Mientras los equipos de emergencia trabajan en la zona, la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) gestiona la movilidad en la avenida Velasco Ibarra, también conocida como avenida Oriental. En la zona aún se mantienen trabajando los equipos de emergencia y también hay aún presencia de humo, lo que dificulta la visibilidad.

Los agentes de tránsito permanecen en el sector para organizar la circulación. La AMT pidió a los conductores utilizar rutas alternas, manejar con precaución y respetar las indicaciones de los agentes.

Por el momento, la circulación en la avenida Oriental mantiene una distribución diferente para cada sentido. De sur a norte estarán habilitados dos carriles. En cambio, de norte a sur funcionará un solo carril.

Para quienes circulen de sur a norte, la AMT recomienda como vías alternas la avenida Pichincha, Gran Colombia, 10 de Agosto, 12 de Octubre, la autopista General Rumiñahui y la avenida Simón Bolívar.

En el sentido norte-sur, las alternativas incluyen las avenidas Ladrón de Guevara, Patria, América, 10 de Agosto y Pichincha.

La gestión del tránsito se mantiene mientras continúan las labores de los equipos de emergencia en el sector de La Vicentina e Itchimbía.

🚨 #AMTInforma |



🛣️ Hasta el momento, así será la circulación en el sector de la Av. Oriental (Velasco Ibarra):



🚗 Sentido sur-norte: se habilitarán 2 carriles.

🚙 Sentido norte-sur: se mantendrá 1 carril habilitado.



🛣️ Conoce sobre las vías alternas ⤵️ pic.twitter.com/XYEAqLhEZm — AMTQuito (@AMT_Quito) September 14, 2026

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