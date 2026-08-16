Quito, Carchi y Chimborazo registraron incendios forestales activos este domingo 16 de agosto

Quito, Carchi y Chimborazo registraron incendios forestales activos hasta la mañana de este domingo 16 de agosto de 2026; mientras, en Imbabura, el incendio en el volcán Cotacachi, Imbabura, fue extinguido.

Incendios forestales activos en Quito, Carchi y Chimborazo

La Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos (SNGR) realizó un nuevo reporte sobre los incendios forestales activos la mañana de este domingo.

Con corte a las 08:00, Riesgos reportó un incendio activo en Corazón de Mundo Nuevo, El Goaltal, Espejo Carchi.

Dos incendios activos en Quito, Pichincha; el uno en San Agustín, Cerro Puntas, Checa y el otro en Tanlahua y Pululahua, San Antonio de Pichincha.

El incendio de Tanlahua y Pululahua afecta 450 hectáreas.

En Chimborazo, se registró un incendio forestal activo en la vía a Licto, San Luis.

Incendios controlados en Quito, Carchi y Loja

El reporte de Riesgos también indica los incendios forestales que se lograron controlar en Quito, Carchi y Loja,

Los incendios controlados se ubicaron en Mira, La Concepción, Carchi; Rayocucho, Catzuquí de Velasco y Tilingón, en Calacalí, Quito; y en Sahuayco – Aguacolla, en Loja.

En el de la Concepción fueron afectadas 200 hectáreas y en el de Calacalí 250.

Incendio en Cotacachi fue extinguido

El incendio forestal en el volcán Cotacachi fue extinguido complemente, tras seis días de combate, según informó el ECU 911. 30 personas recibieron atención por síntomas asociados a las labores de sofocación.

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