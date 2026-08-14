Ejército despliega helicópteros para combatir incendio en Cotacachi-Cayapas

El Ejército Ecuatoriano reforzó las labores para combatir el incendio forestal que afecta a la Reserva Ecológica Cotacachi-Cayapas, en Imbabura. La institución desplegó personal y medios para apoyar las operaciones terrestres y aéreas que buscan controlar las llamas en esta área protegida.

En esta jornada, una aeronave H145 del Ejército realizó descargas de agua sobre los sectores afectados. El helicóptero cuenta con un sistema Bambi Bucket, que permite transportar y lanzar agua en zonas donde el acceso por tierra resulta complicado. Las Fuerzas Armadas también mantienen otras aeronaves en las operaciones contra el fuego.

Dos helicópteros descargan agua en zonas de difícil acceso

Dos helicópteros de las Fuerzas Armadas, equipados con sistemas Bambi Bucket, ejecutan descargas de 1 000 galones de agua para apoyar el combate al incendio. Los sobrevuelos también permiten reconocer el terreno, localizar nuevos focos y conocer el comportamiento de las llamas.

El despliegue militar incluye además un tanquero ubicado en Atuntaqui. Esta unidad cuenta con 2 000 galones de combustible para garantizar el abastecimiento de las aeronaves y mantener las operaciones aéreas.

Las Fuerzas Armadas también participan en los recorridos de reconocimiento. Uno de los sobrevuelos llegó hasta la comunidad de Piñán, donde las autoridades identificaron otro incendio forestal. Las instituciones competentes todavía evalúan la magnitud de ese evento.

El Ejército coordina estas acciones con las autoridades locales y provinciales. El gobernador Jorge Aníbal Ortiz acudió al Sistema de Videovigilancia Municipal para articular las operaciones aéreas destinadas a enfrentar el incendio.

Las autoridades también instalaron un Puesto de Mando Unificado (PMU) en la comunidad de Topo, en el cantón Cotacachi. Desde ese punto, el gobernador Ortiz y la ministra de Gobierno, Nataly Morillo, coordinan las acciones con las instituciones estatales y las comunidades.

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Más de 550 personas trabajan contra el fuego

El Cuerpo de Bomberos de Cotacachi dirige las tareas de combate y control. Un total de 553 personas participan en el operativo. El grupo reúne a personal técnico y operativo, bomberos, brigadistas, servidores públicos, comuneros y voluntarios.

El despliegue también dispone de unos 35 vehículos. Entre ellos constan camionetas, volquetas, autobombas, ambulancias y unidades logísticas.

En la respuesta intervienen el Viceministerio de Ambiente, la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos, los ministerios de Salud Pública y Defensa Nacional, las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y el ECU 911. También participan los guardaparques del Parque Nacional Cotacachi-Cayapas, la Prefectura de Imbabura, los gobiernos autónomos descentralizados municipales y la Brigada de Refuerzo en Incendios Forestales de Ambato.

Las comunidades y voluntarios de distintas localidades también forman parte del operativo. Desde el PMU, las autoridades coordinan la entrega de alimentos, agua, herramientas, equipos de protección y otros insumos para quienes trabajan en territorio.

El último reporte establece que el incendio registra un 60% de control. Sin embargo, las fuertes ráfagas de viento complican las labores. Una evaluación preliminar calcula que unas 650 hectáreas resultaron afectadas. Los equipos técnicos todavía analizan esa cifra y podrán actualizarla conforme avancen el monitoreo y las tareas de control.

El Gobierno Nacional mantiene activa la respuesta por tierra y aire. Las instituciones buscan sofocar el fuego, proteger a las comunidades y sus fuentes de agua, y conservar los ecosistemas del Parque Nacional Cotacachi-Cayapas.

Las autoridades pidieron a la ciudadanía mantenerse alejada de las zonas afectadas. También solicitaron evitar cualquier tipo de quema y consultar únicamente información difundida por fuentes oficiales.

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