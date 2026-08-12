Incendio en Cotacachi-Cayapas continúa activo y afecta unas 700 hectáreas

El incendio forestal que afecta al Parque Nacional Cotacachi-Cayapas, en Imbabura, continúa activo este miércoles 12 de agosto de 2026. El fuego comenzó el lunes 10 de agosto y se extendió por las laderas hasta llegar a las zonas altas del volcán Cotacachi. El Ministerio de Ambiente y Energía estima una afectación preliminar de unas 700 hectáreas.

Las condiciones del viento complican las tareas de control. Las ráfagas alcanzan hasta 90 kilómetros por hora y favorecen la propagación de las llamas en determinados sectores. Las autoridades mantienen un operativo con personal especializado, militares, bomberos y comuneros. También monitorean de forma permanente las áreas afectadas y piden a la ciudadanía evitar el ingreso a la zona.

Dos frentes concentran las labores contra el fuego

El Ministerio de Ambiente y Energía informó que el incendio permanece activo en dos frentes: el sector Quiroga y el sector Italquí. El personal trabaja para controlar los puntos donde todavía existen llamas y evitar que el fuego avance hacia otras zonas.

En las operaciones participa personal BREMIF del Ministerio de Ambiente y Energía. La institución movilizó cuadrillas desde el Refugio de Vida Silvestre Pasochoa, la Reserva Ecológica El Ángel y el Parque Nacional Cayambe-Coca. A este despliegue se sumaron el Cuerpo de Bomberos de Cotacachi y las BRIF activadas desde Ambato.

Las Fuerzas Armadas, a través del Ejército Ecuatoriano, también se incorporaron a las labores. Más de 700 personas participan en las acciones de control, según los reportes entregados durante la emergencia.

Las comunidades de Cotacachi también apoyan las tareas. Alrededor de 500 comuneros de la Unión de Organizaciones Campesinas e Indígenas de Cotacachi (Unorcac) se encuentran desplegados en diferentes puntos para colaborar frente al incendio.

La emergencia también provocó daños en antenas de transmisión de varios medios de comunicación de Imbabura. Las estructuras se encuentran en zonas alcanzadas por las llamas y sufrieron afectaciones durante el avance del fuego.

El Municipio de Cotacachi solicitó donaciones de agua y alimentos para las personas que permanecen en la zona durante las jornadas de control. Hasta el momento, las autoridades no han determinado qué provocó el inicio del incendio.

El fuego también ingresó a la Reserva Geobotánica Pululahua

El Ministerio de Ambiente y Energía informó además sobre la situación en la Reserva Geobotánica Pululahua. El incendio continúa activo y ya ingresó al área protegida. Personal de esa cartera de Estado y del Cuerpo de Bomberos de Quito mantiene las labores de control.

Las instituciones mantienen la coordinación para controlar y extinguir los incendios. Además, realizan un monitoreo permanente de las áreas afectadas y mantienen el despliegue de personal especializado.

Las autoridades solicitaron a la ciudadanía evitar acercarse o visitar las áreas protegidas afectadas. También pidieron acatar las disposiciones del personal encargado del control.

El Ministerio de Ambiente y Energía recomendó evitar cualquier actividad que implique el uso de fuego o que pueda generar nuevos focos de incendio.

Una de las principales preocupaciones en Cotacachi es que las llamas puedan avanzar hacia fuentes de agua de la zona. El viento mantiene condiciones difíciles para quienes trabajan en los diferentes puntos donde persiste el fuego.

El Parque Nacional Cotacachi-Cayapas reúne diversos ecosistemas. El área protegida incluye desde páramos andinos hasta bosques húmedos tropicales. Mientras el incendio continúa activo, los equipos de emergencia mantienen las labores para contener las llamas y controlar su avance.

🔴 Actualización | Incendios en áreas protegidas



1️⃣ Parque Nacional Cotacachi-Cayapas



El incendio se mantiene activo, con una afectación preliminar estimada de 700 hectáreas y dos frentes: sector Quiroga y sector Italquí.



En las operaciones participa personal BREMIF del… pic.twitter.com/ESsY8RbqYY — Ministerio de Ambiente y Energía (@EcuadorMAE) August 12, 2026

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