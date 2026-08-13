Incendio forestal en Cotacachi sigue activo y afecta unas 800 hectáreas

El incendio forestal que afecta las zonas altas del volcán Cotacachi continúa bajo seguimiento este jueves 13 de agosto de 2026. El operativo de control se retomó a las 03:00, luego de las acciones ejecutadas durante la jornada del miércoles 12 de agosto. Los equipos permanecen desplegados en distintos puntos para contener las llamas.

El reporte actualizado en territorio calcula una afectación aproximada de 800 hectáreas de vegetación. En las labores participan bomberos, policías, militares, equipos de gestión de riesgos, autoridades ambientales, personal de salud, funcionarios del Municipio de Cotacachi y comuneros. El ECU 911 mantiene el monitoreo permanente de la emergencia.

El incendio avanza en zonas altas de Cotacachi

Las autoridades mantienen el trabajo interinstitucional y comunitario para controlar el incendio. El fuego afecta áreas del Parque Nacional Cotacachi-Cayapas y alcanzó las laderas y zonas altas del volcán Cotacachi. El reporte previo ubicaba la afectación en unas 700 hectáreas, mientras que la actualización de este jueves elevó la superficie aproximada afectada a 800 hectáreas.

El viento complica las labores de control. Las ráfagas llegan hasta los 90 kilómetros por hora y favorecen la propagación de las llamas en determinados sectores.

Durante la emergencia, los equipos trabajaron en los sectores de Quiroga e Italquí, donde se concentraron dos frentes de fuego. El Ministerio de Ambiente y Energía movilizó personal especializado y cuadrillas desde el Refugio de Vida Silvestre Pasochoa, la Reserva Ecológica El Ángel y el Parque Nacional Cayambe-Coca.

También se incorporaron el Cuerpo de Bomberos de Cotacachi y las BRIF activadas desde Ambato. Las Fuerzas Armadas, mediante el Ejército Ecuatoriano, participan en las acciones. Los reportes entregados durante la emergencia señalaron la participación de más de 700 personas.

Las comunidades también se sumaron al operativo. Cerca de 500 comuneros de la Unión de Organizaciones Campesinas e Indígenas de Cotacachi (Unorcac) se desplegaron en diferentes puntos del volcán para apoyar las tareas de control.

El avance del fuego también afectó infraestructura de transmisión ubicada en las zonas altas. Las antenas y transmisores de varios medios de comunicación de Imbabura sufrieron daños. Jorge Ortíz, gobernador de Imbabura, señaló que las autoridades todavía desconocen el estado interno de los contenedores, aunque algunas instituciones ya enfrentan interrupciones en sus comunicaciones.

Las llamas llegaron hasta los 3 800 metros de altura. El avance del incendio también genera preocupación por las fuentes de agua que utilizan las comunidades y el área urbana. Martha Túquerres, presidenta de la Unorcac, señaló que en esa zona existen ojos de agua considerados fuentes importantes para la población.

Un oso de anteojos apareció cerca de Cuicocha

La emergencia también genera preocupación por la fauna que habita en el área afectada. Antes de que el incendio alcanzara la zona de la Mama Cotacachi, un oso de anteojos apareció en los alrededores de la laguna de Cuicocha.

La pérdida de vegetación y hábitat puede obligar a estos animales a desplazarse hacia sectores más poblados en busca de alimento y refugio. Las autoridades recuerdan que los osos de anteojos no representan una amenaza por acercarse a estos lugares. El llamado durante la emergencia es a no lastimarlos y proteger su hábitat.

El Municipio de Cotacachi también solicitó donaciones para apoyar a las personas que permanecen en la zona durante las jornadas de control. Entre los productos requeridos están agua y alimentos. Jomar Cevallos, alcalde de Cotacachi, pidió aportes como gafas, gasas, agua, galletas, dulces y chocolates.

Hasta este jueves 13 de agosto, los equipos interinstitucionales y comunitarios continúan desplegados para enfrentar el incendio. El ECU 911 mantiene vigilancia permanente sobre la emergencia.

Las autoridades todavía no han determinado qué provocó el inicio del incendio.

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