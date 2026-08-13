Video | Ministra de Gobierno visita la zona del incendio forestal en Cotacachi-Cayapas

La presencia del Ejecutivo en territorio se hizo presente este jueves 13 de agosto de 2026. La ministra de Gobierno, Nataly Morillo, acudió al punto para dar a conocer las medidas tomadas frente al incendio forestal en Cotacachi-Cayapas.

📍#Imbabura | Cotacachi



Con la presencia de la ministra de Gobierno, autoridades e instituciones de respuesta evaluaron en el PMU las acciones ejecutadas frente al incendio forestal en Cotacachi.



Bomberos y más de 300 comuneros continúan trabajando en territorio. pic.twitter.com/r3eRINMveL — Riesgos Ecuador (@Riesgos_Ec) August 13, 2026

Sin embargo, la llegada de la funcionaria generó cuestionamientos por parte de la población local, quienes señalan la falta de entrega de los recursos indispensables que se requieren para combatir este evento adverso.

Cuatro días de combate al incendio forestal en Cotacachi-Cayapas

La emergencia provocada por el incendio forestal en Cotacachi-Cayapas se mantiene activa por cuarto día consecutivo en el área protegida. Durante esta jornada del jueves, el balance oficial indica que las llamas ya han consumido una extensión superior a las 800 hectáreas de vegetación.

Trabajo conjunto entre comuneros y bomberos

Frente al avance del fuego en la zona, cerca de 500 pobladores pertenecientes a los cantones de Cotacachi y Otavalo efectúan labores diarias de apoyo.

Video cortesía: Andrés Laguna – Gobierno Provincial de Imbabura

Esta fuerza comunitaria trabaja codo a codo junto a los efectivos de los cuerpos de bomberos con el fin de frenar la propagación de las llamas. Hasta la mañana de este jueves, las brigadas lograron controlar cuatro focos del flagelo, aunque la situación crítica se mantiene.

Cuestionamientos de los habitantes a la respuesta estatal

Durante la visita de la ministra Nataly Morillo, los residentes de las comunidades afectadas expresaron su descontento respecto al nivel de auxilio gubernamental. A pesar de los informes presentados por la titular de la cartera de Gobierno sobre las intervenciones del régimen, los comuneros reclaman un despliegue operativo de mayor magnitud y la llegada efectiva de insumos prioritarios para hacer frente a la contingencia.

Daños en la red eléctrica e intervenciones de Emelnorte

El avance del fuego alcanzó sectores en la parte alta del cantón donde se ubica infraestructura eléctrica y de telecomunicaciones, obligando a suspender preventivamente la energía por el riesgo existente.

Ante esto, personal técnico de Emelnorte ejecuta trabajos para reparar los daños sufridos en el sector Las Antenas. Las labores incluyen el reemplazo de un poste de media tensión de 13 800 voltios, la instalación de un transformador de 25 kVA, la renovación de estructuras y el cambio total de acometidas y medidores quemados.

Asistencia médica activa en el cerro Cotacachi

Paralelamente, el Ministerio de Salud Pública (MSP) emitió un comunicado a través de la red social X confirmando su despliegue operativo en la zona del desastre.

La institución informó que sus brigadas médicas permanecen en territorio para brindar asistencia médica oportuna, enfocada tanto en los habitantes de las zonas aledañas como en los brigadistas y personal de respuesta que combaten el fuego en el cerro Cotacachi.

Preguntas frecuentes sobre la visita de la ministra de Gobierno a la zona del incendio forestal en Cotacachi-Cayapas

❓ ¿Qué ministra asistió a la zona del incendio forestal en Cotacachi-Cayapas este 13 de agosto?

La ministra de Gobierno, Nataly Morillo.

La funcionaria arribó a la localidad para informar sobre las acciones del Ejecutivo, en medio de reclamos poblacionales por mayor despliegue de recursos.

❓ ¿Qué trabajos de energía se realizan tras el incendio en Cotacachi-Cayapas?

Se realizaron arreglos de los daños en la red eléctrica e intervenciones de Emelnorte para el reemplazo de un poste de 13.800 voltios, un transformador de 25 kVA y la renovación de redes y medidores.

Cuadrillas de Emelnorte provenientes de Tabacundo, Cotacachi y Otavalo intervienen en el sector Las Antenas para reanudar progresivamente el servicio eléctrico suspendido por el fuego.

❓ ¿Cuántas hectáreas destruidas deja el incendio en Cotacachi-Cayapas tras cuatro días?

Más de 800 hectáreas consumidas.

El fuego se mantiene activo en la reserva ecológica mientras equipos de socorro y habitantes locales trabajan diariamente para su contención.

❓ ¿Cuántos comuneros participan en las labores del incendio en Cotacachi-Cayapas?

Se realiza trabajo conjunto entre comuneros y bomberos. Alrededor de 500 comuneros de Cotacachi y Otavalo.

Los habitantes colaboran de manera diaria con los cuerpos de bomberos y lograron controlar cuatro focos de fuego hasta la mañana del jueves.

❓ ¿Qué organismo brinda atención médica durante el incendio en Cotacachi-Cayapas?

El Ministerio de Salud Pública (MSP).

La entidad desplegó equipos en territorio para atender requerimientos de salud de los pobladores y del personal que combate el flagelo en el cerro Cotacachi.

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