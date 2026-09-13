Barrios de Quito permanecen en monitoreo por humo de incendio forestal

Fecha de publicación: 13 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 13 de septiembre de 2026

La Secretaría de Ambiente mantiene un monitoreo permanente de la calidad del aire, las condiciones meteorológicas y la dispersión del humo provocado por el incendio forestal.

Las autoridades recomendaron utilizar mascarilla, permanecer en interiores y mantener cerradas puertas y ventanas. También pidieron reducir las actividades y el ejercicio al aire libre.

La recomendación incluye prestar especial atención a niños, adultos mayores y personas con enfermedades respiratorias. Los animales de compañía deben permanecer en interiores y sus alimentos y agua deben mantenerse protegidos de la ceniza.

📢 COMUNICADO | Con corte a las 17h40, presentamos la información actualizada sobre el incendio forestal registrado en el sector de Itchimbía. 🔥🌿 pic.twitter.com/GWmDofIlYW — Ambiente Quito (@ambientequito) September 14, 2026

Siete barrios de Quito reciben atención directa

El Municipio estableció tres niveles de seguimiento según la posible presencia de humo. En atención directa se encuentran siete barrios: La Vicentina, Zona de Protección Itchimbía, El Dorado, Orquídeas, Itchimbía, Bolívar Rodríguez y San Pedro y San Pablo.

Otros 112 barrios están considerados dentro del nivel de posible afectación. Entre los principales constan La Floresta, El Belén, Nueva Floresta, Mariscal Sucre, Guápulo, Zona de Protección Monjas, Larrea y Santa Clara de San Millán.

Además, 580 barrios permanecen bajo vigilancia preventiva. El reporte municipal menciona entre los principales a Ciudadela Argentina, Zona de Protección Machángara, Madrigal, La Alameda y El Guabo.

Unidad médica atiende sectores afectados

La Secretaría Metropolitana de Salud desplegó una Unidad Móvil de Asistencia con personal médico para brindar atención primaria y realizar evaluaciones mientras persistan las condiciones de riesgo. También se entregan mascarillas a la población afectada.

La avenida Velasco Ibarra permanece cerrada en ambos sentidos y la Agencia Metropolitana de Tránsito realiza los desvíos correspondientes.

El Municipio recordó que las quemas a cielo abierto y de desechos están prohibidas debido al riesgo de provocar incendios forestales.

La Secretaría de Ambiente y la Secretaría de Salud recomendaron permanecer en interiores y mantener puertas y ventanas cerradas. También pidieron reducir las actividades al aire libre y evitar el ejercicio en exteriores.

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