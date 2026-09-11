Siniestro de tránsito causa incendio y deja un fallecido en Guayllabamba, en Quito

Fecha de publicación: 11 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 10 de septiembre de 2026

Un siniestro de tránsito dejó una persona fallecida y dos heridas durante la madrugada de este viernes 11 de septiembre en la Panamericana Norte, en el sector del puente de Guayllabamba, en Quito. El hecho involucró a una volqueta y un vehículo liviano y provocó además un incendio vehicular.

La alerta ingresó al sistema ECU 911 a las 03:28. Desde la sala operativa de la Zonal 2-9 se coordinó de inmediato el desplazamiento de personal del Cuerpo de Bomberos Quito y de la Policía Nacional hacia el lugar de la emergencia. Ambulancias de Panavial también acudieron para brindar atención.

Bomberos controlaron el incendio en Guayllabamba

El Cuerpo de Bomberos Quito informó que el fuego se originó luego del siniestro de tránsito. Dos vehículos quedaron involucrados en el hecho ocurrido en la Panamericana Norte, a la altura del sector Balcón de Guayllabamba.

Los bomberos llegaron al sitio y ejecutaron las labores necesarias para controlar las llamas. Después realizaron el enfriamiento de los vehículos y del área afectada para controlar la emergencia.

El siniestro dejó dos personas afectadas. Los equipos de emergencia les brindaron atención prehospitalaria en el lugar.

La emergencia también dejó una víctima mortal. El personal del Cuerpo de Bomberos realizó la extracción del cuerpo. Luego entregó el procedimiento a la Policía Nacional, que quedó a cargo de las actuaciones correspondientes.

El ECU 911 confirmó que la emergencia involucró a una volqueta y un vehículo liviano. La entidad señaló que la alerta permitió movilizar de manera inmediata a los organismos de respuesta hacia el punto del siniestro.

La vía permanece parcialmente habilitada

Luego del siniestro, la circulación en el sector del puente de Guayllabamba quedó parcialmente habilitada. Los equipos permanecen en la zona mientras retiran los vehículos involucrados y ejecutan las labores de limpieza de la vía.

El ECU 911 pidió a los conductores circular con precaución mientras continúan estas tareas en la Panamericana Norte.

El Cuerpo de Bomberos Quito recordó además a la ciudadanía que, ante cualquier emergencia, puede comunicarse con el número 9-1-1.

La atención del siniestro involucró a personal del Cuerpo de Bomberos Quito, Policía Nacional, ECU 911 y ambulancias de Panavial. Las instituciones trabajaron en el control del incendio, la atención de las personas afectadas, la extracción de la víctima mortal y la habilitación de la vía.

🚒 #EmergenciasUIO | Esta madrugada, atendimos una emergencia por un incendio vehicular, provocado tras un siniestro de tránsito, en la Panamericana Norte, sector Balcón de Guayllabamba.



🚛 Dos vehículos están involucrados.



👨‍🚒 Al llegar al lugar, se realizó labores de control… pic.twitter.com/RdFoEJCVcH — Bomberos Quito (@BomberosQuito) September 11, 2026

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