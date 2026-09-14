Avenida Velasco Ibarra, con cierre total en Quito por trabajos en el incendio de La Vicentina

Fecha de publicación: 14 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 14 de septiembre de 2026

La avenida Velasco Ibarra tendrá un cierre total desde las 10:00 de este lunes 14 de septiembre de 2026. La Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) informó que la restricción afectará el tramo comprendido entre El Trébol y el Hospital Militar, en ambos sentidos. Los conductores deberán tomar vías alternas para continuar sus recorridos mientras se ejecutan trabajos de retiro y remoción de vegetación afectada.

El cierre ocurre después del incendio forestal que comenzó la tarde del domingo en el sector de La Vicentina y que también alcanzó zonas de Itchimbía. El Cuerpo de Bomberos de Quito informó que las llamas ya están controladas, pero los equipos de emergencia continúan en el área con labores de enfriamiento y vigilancia. La institución estima de manera preliminar que el fuego afectó unas cinco hectáreas.

Estas son las rutas alternas por el cierre de la avenida

La AMT pidió a los conductores planificar sus recorridos y utilizar las vías habilitadas como alternativas al tramo cerrado. Las rutas recomendadas cambian según el sentido de circulación.

Vías alternas de sur a norte:

Av. Pichincha. Av. Gran Colombia. Av. 10 de Agosto. Av. 12 de Octubre. Autopista General Rumiñahui. Av. Simón Bolívar. Av. Mariscal Sucre.

Vías alternas de norte a sur:

Av. Ladrón de Guevara. Av. Patria. Av. América. Av. 10 de Agosto. Av. Pichincha. Av. Mariscal Sucre.

La restricción comprende los dos sentidos de la avenida Velasco Ibarra, por lo que los conductores deben considerar el cierre al momento de definir sus desplazamientos por el sector. La AMT recomendó anticipar el recorrido y optar por las rutas alternas para evitar el tramo intervenido.

Se estima que el cierre permanecerá hasta aproximadamente las 16:00.

🚨 #AMTInforma | ¡Atención conductores!



⛔ Desde las 10h00, se realizará el cierre total de la av. Oriental (av. Velasco Ibarra), entre El Trébol y el Hospital Militar, en ambos sentidos.



🌿 El cierre responde a trabajos de retiro y remoción de vegetación afectada.



🔀 Verifica… pic.twitter.com/El4k88fEcP — AMTQuito (@AMT_Quito) September 14, 2026

Bomberos continúan con el control del incendio

Aunque el incendio forestal ya no avanza, los equipos de emergencia permanecen desplegados en distintos puntos del área afectada. Durante la noche y la madrugada, los bomberos vigilaron la zona para localizar posibles puntos calientes y evitar que las llamas vuelvan a activarse.

El Cuerpo de Bomberos activó un Puesto de Mando Unificado (PMU) para coordinar las operaciones directamente en el terreno. Más de 70 efectivos y 27 vehículos participan en las labores. Los equipos realizan tareas de enfriamiento en los diferentes flancos del incendio.

Los bomberos continuarán con la vigilancia hasta declarar el incendio totalmente liquidado. Después de esa etapa, realizarán trabajos para cortar ramas y árboles quemados que puedan representar un riesgo.

La Secretaría de Salud también acudió al sitio para brindar ayuda a las personas afectadas por la inhalación de humo. Mientras continúan estas labores, la AMT mantiene el cierre de la avenida Velasco Ibarra desde las 10:00 y solicita a los conductores utilizar las rutas alternas señaladas.

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