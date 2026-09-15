Incendio forestal en La Bota, norte de Quito, fue controlado por Bomberos

Fecha de publicación: 15 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 14 de septiembre de 2026

El incendio forestal registrado en el sector de La Bota, en el norte de Quito, fue controlado por el Cuerpo de Bomberos de Quito. La emergencia comenzó a reportarse la tarde del lunes 14 de septiembre de 2026, luego de que ciudadanos observaran una columna de humo en la zona.

Bomberos Quito informó que logró contener el avance de las llamas mediante un operativo coordinado desde la Unidad Comando de Incidentes. En la atención participaron 21 vehículos y más de 58 efectivos. El personal continuó con labores de enfriamiento luego de controlar el fuego. El helicóptero de la institución también apoyó las tareas desde el aire con 12 descargas de agua.

La emergencia comenzó con una columna de humo

La alerta se recibió a las 15:16 del lunes 14 de septiembre. El incendio se registró en el sector de las calles Carlos Fortines y Francisco de la Torre, en La Bota.

Tras conocer la emergencia, Bomberos Quito movilizó personal y vehículos para controlar el fuego y evitar que las llamas avanzaran hacia otras áreas. En un primer reporte, la institución informó sobre el despliegue de más de 40 efectivos y 15 vehículos.

La presencia de humo también fue percibida por ciudadanos en otros sectores de Quito. Algunos reportes señalaron que el humo llegó hasta la zona de la González Suárez.

Durante la atención de la emergencia, los equipos trabajaron en tierra para contener el incendio. El helicóptero de Bomberos Quito complementó estas acciones con descargas de agua. En la actualización posterior, la institución detalló que realizó 12 descargas para apoyar el combate del fuego, como te contamos en otra publicación de este medio.

Bomberos Quito señaló que la coordinación entre sus equipos y las entidades de la Corporación Municipal permitió desarrollar una respuesta conjunta. El objetivo fue precautelar la vida y los bienes de la ciudadanía mientras avanzaban las labores para controlar el incendio.

Hasta la información proporcionada por la institución, no se detallaron las causas que provocaron el incendio. Tampoco se reportaron personas afectadas por la emergencia.

🌳🔥 #Actualización | Seguimos trabajando en el sector de La Bota.



☝️ Al momento existen dos focos activos, en los que realizamos control del fuego para evitar su propagación.



🚒 El flanco norte del incendio se encuentra controlado, en el flanco sur y en la cola del incendio… https://t.co/leivjjr0Xu pic.twitter.com/WJAhmYQDW6 — Bomberos Quito (@BomberosQuito) September 15, 2026

Epmaps, COE y Salud apoyaron el operativo

La atención del incendio también contó con la participación de otras entidades municipales. La Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento (Epmaps) intervino con un tanquero para abastecer de agua a los equipos que atendían la emergencia.

El COE mantuvo un operativo zonal en el sector durante la respuesta al incendio. A este despliegue se sumó la Secretaría de Salud del Municipio de Quito, que instaló un punto de salud preventivo.

Bomberos Quito informó que, después de controlar el avance del incendio, sus equipos continuaron en el lugar con labores de enfriamiento. Estas acciones buscaban mantener bajo control la zona afectada tras la emergencia.

La institución también hizo un llamado a la ciudadanía para reportar de inmediato cualquier actitud sospechosa relacionada con la generación de incendios forestales. Para alertar sobre este tipo de situaciones, pidió comunicarse con el 9-1-1.

🌳🔥 #Actualización | El incendio forestal registrado en el sector de La Bota se encuentra controlado.



🫡 Gracias al trabajo de nuestro equipo, coordinado desde la Unidad Comando de Incidentes, fue posible controlar el avance del incendio.



🚒 Desplegamos 21 vehículos y más de… pic.twitter.com/00AAr4nRY2 — Bomberos Quito (@BomberosQuito) September 15, 2026

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