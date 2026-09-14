Quemar hierba seca y basura en Quito se castiga con multas de hasta 36 000 dólares

Fecha de publicación: 14 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 14 de septiembre de 2026

Las consecuencias legales y económicas para quienes encienden fuego en áreas urbanas y rurales fueron ratificadas por las autoridades metropolitanas. Ante la vulnerabilidad ambiental generada por la temporada seca, el marco normativo establece severas sanciones por provocar incendios forestales, las cuales combinan multas de hasta 36 000 dólares y denuncias penales ante la administración de justicia ordinaria.

Escala de multas y sanciones por provocar incendios forestales

La regulación municipal divide las penas monetarias en función de la gravedad del hecho y la afectación generada.

El inicio de quemas a cielo abierto se cataloga inicialmente como una contravención de segunda clase, cuya multa general es del 50% de un Salario Básico Unificado (SBU), equivalente a 241 dólares.

A partir de allí, el régimen clasifica las faltas en tres niveles específicos:

Infracciones leves: Conllevan multas que van de uno a 2,5 SBU, lo que representa montos entre 482 y 1 205 dólares.

Conllevan multas que van de uno a 2,5 SBU, lo que representa montos entre 482 y 1 205 dólares. Infracciones graves: Implican pagos de tres a 4,5 SBU, equivalentes a valores de 1 446 a 2 169 dólares.

Implican pagos de tres a 4,5 SBU, equivalentes a valores de 1 446 a 2 169 dólares. Infracciones muy graves: Provocar siniestros forestales acarrea sanciones de cinco a 75 SBU, fijando multas que oscilan entre 2 410 y 36 150 dólares.

El alcalde de Quito, Pabel Muñoz, reiteró que el cabildo aplicará las penas más estrictas permitidas por la normativa.

Este fin de semana, y particularmente este domingo, el trabajo de nuestros Bomberos se ha multiplicado. Tenemos varios frentes activos y, una vez más, vemos cómo muchas de estas emergencias empiezan por lo mismo: quemas de desechos, quemas agrícolas y un uso irresponsable del… — Pabel Muñoz L. (@pabelml) September 13, 2026

Causa penal y personas bajo prisión preventiva

Más allá de las infracciones administrativas, las acciones que derivan en fuego no controlado son remitidas a los tribunales.

En el período comprendido entre el 1 de junio y el 7 de septiembre de 2026, el Municipio presentó siete denuncias formales ante la Fiscalía General del Estado.

Dentro de estos procesos judiciales, una persona ya recibió orden de prisión preventiva mientras avanzan las investigaciones por afectación a la vegetación y fauna capitalina.

Total de infractores sancionados en la temporada seca

Los operativos preventivos liderados por la Agencia Metropolitana de Control (AMC) permitieron sancionar a 191 personas sorprendidas realizando quemas a cielo abierto en Quito durante el actual periodo seco.

El detalle por zonas territoriales ubica a la parroquia de Tumbaco como la de mayor incidencia con 47 casos, seguida por Los Chillos con 43 y La Delicia con 38.

Más atrás se sitúan Eugenio Espejo (20), Eloy Alfaro (15), Chocó Andino (10), Calderón (8), Manuela Sáenz (7), Quitumbe (2) y La Mariscal (1).

Recorridos semanales e identificación de flagelos

Las brigadas de respuesta mantienen patrullajes permanentes para ubicar fuegos incipientes antes de que el viento los expanda.

En la semana del lunes 7 al domingo 13 de septiembre de 2026, personal del Cuerpo de Bomberos de Quito y entidades de vigilancia ejecutaron 21 recorridos en territorio.

Durante estas jornadas se identificaron 49 quemas mediante columnas de humo y se iniciaron 29 procedimientos administrativos sancionadores al individualizar tanto al ciudadano responsable como al predio donde se generaron las llamas.

Preguntas frecuentes sobre sanciones por quemas e incendios

❓ ¿Cuáles son las sanciones por provocar incendios forestales en Quito?

Multas de 5 a 75 Salarios Básicos Unificados (entre USD 2 410 y USD 36 150) y denuncias penales con riesgo de privación de libertad.

Se consideran infracciones muy graves en la normativa municipal debido a la destrucción de vegetación, ecosistemas y riesgo directo para las viviendas.

❓ ¿Cuánto se paga de multa por infracciones leves y graves de quema?

Las faltas leves van de USD 482 a USD 1 205 (1 a 2,5 SBU) y las graves de USD 1 446 a USD 2 169 (3 a 4,5 SBU).

El inicio básico de fuego o contravención de segunda clase fija una base inicial del 50% de un SBU, es decir, USD 241.

❓ ¿Existen personas procesadas por la vía penal ante la Fiscalía?

Sí, se tramitan siete denuncias ante la Fiscalía y una persona permanece con orden de prisión preventiva.

Las autoridades locales judicializan los casos cuando las quemas se convierten en siniestros de mayor magnitud.

❓ ¿Cuántos ciudadanos han sido multados en Quito durante la temporada seca?

Un total de 191 personas sancionadas entre el 1 de junio y el 7 de septiembre de 2026.

Los sectores con mayor número de expedientes abiertos son Tumbaco con 47 casos, Los Chillos con 43 y La Delicia con 38.

❓ ¿Qué balance dejaron los operativos de la última semana de patrullaje?

21 recorridos preventivos, 49 quemas detectadas y 29 procesos sancionadores abiertos.

Las inspecciones se cumplieron entre el 7 y el 13 de septiembre de 2026 al divisar columnas de humo en flagrancia.