Estas son las sanciones por quemas a cielo abierto y los sectores más afectados en Quito

Fecha de publicación: 9 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 9 de septiembre de 2026

El Municipio de Quito informó sobre las sanciones por quemas a cielo abierto que pueden llegar hasta los 36 000 dólares, según la gravedad de la infracción, y detalló cuáles son los sectores más afectados en la capital, este miércoles 9 de septiembre de 2026.

La sanciones por quemas a cielo abierto y los sectores más afectados en Quito

El Municipio de Quito sancionó a 191 personas por realizar quemas a cielo abierto entre el 1 de junio y el 7 de septiembre de 2026, durante la temporada seca. Las acciones son lideradas por la Agencia Metropolitana de Control (AMC) como parte de los controles para prevenir incendios forestales.

Además de las sanciones administrativas, se presentaron siete denuncias ante la Fiscalía y una persona tiene prisión preventiva. Las multas dependen de la gravedad de la infracción y, en los casos más graves, pueden superar los 36 000 dólares.

Estas son las zonas con más sanciones

Tumbaco es la zona con mayor número de sanciones iniciadas, con 47 casos. Le siguen:

Los Chillos: 43

43 La Delicia: 38

38 Eugenio Espejo: 20

20 Eloy Alfaro: 15

15 Chocó Andino: 10

10 Calderón: 8

8 Manuela Sáenz: 7

7 Quitumbe: 2

2 La Mariscal: 1

Estas cifras corresponden a las sanciones iniciadas por el Municipio durante el período señalado.

¿Cuánto se debe pagar por una quema a cielo abierto?

La normativa municipal establece sanciones económicas de acuerdo con la gravedad de la infracción.

Una quema a cielo abierto, en general, es considerada una contravención de segunda clase y contempla una multa equivalente al 50% del Salario Básico Unificado (SBU), es decir, 241 dólares.

Las infracciones se clasifican de la siguiente manera:

Infracciones leves: de 1 a 2,5 SBU, equivalentes a 482 a 1 205 dólares.

de 1 a 2,5 SBU, equivalentes a dólares. Infracciones graves: de 3 a 4,5 SBU, equivalentes a 1 446 a 2 169 dólares.

de 3 a 4,5 SBU, equivalentes a dólares. Infracciones muy graves: provocar incendios forestales contempla sanciones de 5 a 75 SBU, es decir, entre 2 410 y 36 150 dólares.

¿Qué recomienda el Municipio?

El Municipio de Quito señala que una de las principales medidas para reducir el riesgo de incendios forestales es no quemar basura, maleza ni restos de vegetación.

Una quema puede propagarse con rapidez cuando existen condiciones que favorecen la expansión de las llamas y terminar afectando áreas de vegetación, viviendas y animales, además de poner en riesgo la seguridad de las personas.

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