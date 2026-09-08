Caos vehicular en Quito por siniestro en El Trébol, con dirección a la Autopista General Rumiñahui

Fecha de publicación: 8 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 8 de septiembre de 2026

Un siniestro que involucró a tres vehículos en El Trébol, con dirección a la Autopista General Rumiñahui, provocó caos vehicular en Quito la tarde y noche de este martes 8 de septiembre de 2026. La Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) y otros organismos atendieron la emergencia.

El siniestro en El Trébol con dirección a la Autopista General Rumiñahui y el caos vehicular en Quito

Un siniestro de tránsito en el sector de El Trébol, con dirección a la Autopista General Rumiñahui reportado a las 16:55, provocó caos vehicular en Quito este martes.

Los ciudadanos reportaron congestión vehicular desde la avenida Velasco Ibarra, conocida como Oriental, hasta la Autopista General Rumiñahui, sentido Quito – Valle de Los Chillos.

La Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) informó el cierre de un carril sobre la Autopista General Rumiñahui. Además, que la colisión se dio entre tres vehículos.

Hasta las 19:20, las autoridades no informaban si el siniestro dejó afectaciones materiales o humanas.

Sobre las 19:00, la AMT anunció la apertura de los dos carriles en la Autopista General Rumiñahui.

Otro siniestro en la avenida Simón Bolívar dejó un fallevido

La tarde de este martes se registró otro siniestro en la avenida Simón Bolívar, sector Puengasí.

Una persona falleció, informó la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT).

De acuerdo con el reporte de la entidad, el siniestro ocurrió en la avenida Simón Bolívar, en el ingreso a La Forestal, y fue registrado a las 15:26.

Vehículos involucrados

La AMT informó que en el siniestro estuvieron involucrados un bus y una motocicleta particular. Como resultado del hecho, se reportó que el motociclista falleció.

Recomendaciones para prevenir siniestros de tránsito

El Cuerpo de Bomberos de Quito recomienda a los conductores respeta las leyes de tránsito, manterse atento y revisa siempre el estado del vehículo antes de salir, para prevenir siniestros de tránsito.

A noviembre de 2025, el Municipio de Quito informaba que la principal causa de muerte de niños y jóvenes entre 5 y 29 años en el mundo son los siniestros de tránsito.

Además, en Ecuador, los siniestros son la quinta causa de muerte. En Quito, el 46% de fallecidos son motociclistas y el 27% peatones.